Nella corsa all’intelligenza artificiale, Google sta incontrando problemi mentre cerca di recuperare terreno rispetto al suo principale concorrente. Secondo un rapporto di The Information, Google ha apparentemente ritardato il lancio della sua nuova intelligenza artificiale “Gemini” fino al primo trimestre del 2024.

Difficoltà e prudenza alla base del ritardo di Google Gemini

Si tratta di una svolta degli eventi piuttosto sfortunata poiché, a quanto pare, Google aveva già detto ad alcuni dei suoi clienti cloud e partner commerciali che l’intelligenza artificiale sarebbe stata lanciata questo mese.

Il problema, come scoperto dalla pubblicazione, è che Google sta ancora elaborando la versione principale della sua nuova macchina AI conversazionale. Si suppone che Gemini arrivi con la capacità di gestire con facilità compiti complessi e non così complessi. Tuttavia, coloro che lavorano sull’intelligenza artificiale ne hanno perfezionato solo varianti più piccole, lasciando il modello primario nel suo stato iniziale.

Coloro che sono vicini all’argomento aggiungono che Google è anche interessata a implementare più funzionalità per il consumatore medio prima di fornire l’accesso agli sviluppatori su scala più ampia.

A parte questo, il ritardo potrebbe aiutare Google a calmare i nervi riguardo al lancio di Gemini. A quanto pare, c’è preoccupazione riguardo all’integrazione di Gemini in Bard dopo che una demo di quest’anno con quest’ultimo si è inasprita dopo aver commesso un errore critico. Questo è probabilmente un altro fattore che contribuisce al ritardo, come quelli assegnati al lavoro del progetto per evitare ulteriori problemi in futuro.

Il cofondatore di Google, Sergey Brin, è tornato in azienda a luglio per assistere nella realizzazione del nuovo sistema di intelligenza artificiale Gemini. Lo scopo per quest’ultimo è quello di fornire un modello di base simile a quello umano di prossima generazione.

Google Gemini sarà rivoluzionario in ogni aspetto

Gemini è la vera risposta di Google al modello GPT-4 di OpenAI, che spera di utilizzare per potenziare i propri sforzi aziendali con Google Cloud.

Il sistema rispecchierà lo sviluppo avuto con PaLM 2, con Google che cerca di creare molteplici varianti e dimensioni di Gemini da utilizzare in diverse situazioni che richiedono abilità specifiche.

A settembre sembrava che ci stessimo avvicinando al lancio ufficiale di Gemini. Google aveva iniziato a distribuire campioni del sistema a sviluppatori esterni (con apparentemente accuratezza e profondità nei parametri 5 volte superiori a GPT-4), che ora sentono parlare del suo improvviso rinvio al 2024. All’epoca, si diceva che la società stesse cercando di creare “servizi per i consumatori e venderli alle aziende attraverso il cloud dell’azienda.”

Inoltre è stata evidenziata l’integrazione di Gemini con Vertx AI. Questo è responsabile dell’introduzione di molte delle estensioni Bard che ora abbiamo in circolazione per Gmail, Maps, YouTube, Hotel e Voli.

Sfortunatamente, dovremo aspettare ancora un po’, con Google continua a mettersi al passo con OpenAI mentre l’app ChatGPT (il cui sviluppo proseguirà senza la supervisione si Sam Altman, ex CEO licenziato sorprendentemente dal CdA), che presenta il modello GPT-4 per gli abbonati, continua ad ottenere successo.