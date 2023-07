Sergey Brin torna in Google con un ruolo attivo sullo sviluppo dell’IA

All’inizio di quest’anno è emerso che i cofondatori Larry Page e Sergey Brin erano coinvolti nella pianificazione della strategia IA di Google. Un nuovo rapporto ora descrive in dettaglio quanto Sergey Brin sia stato attivo di recente.

Secondo il Wall Street Journal, Sergey Brin ha “visitato gli uffici del gigante tecnologico di Mountain View, in California, negli ultimi mesi, generalmente tre o quattro giorni alla settimana“.

Il cofondatore, che è ufficialmente solo un membro del consiglio e il secondo azionista individuale di Alphabet dietro Page, sta lavorando specificamente con i ricercatori che sviluppano Gemini, il modello di fondazione di nuova generazione di Google DeepMind.

Annunciato ufficialmente all’I/O 2023 di maggio, Google ha affermato che Gemini è “creato da zero per essere multimodale, altamente efficiente nelle integrazioni di strumenti e API e costruito per consentire innovazioni future, come la memoria e la pianificazione”.

Pensato per contrastare GPT-4 di OpenAI, è ancora in fase di addestramento, con il WSJ che riporta che sarà disponibile entro la fine dell’anno. Come con PaLM 2, Google prevede di renderlo disponibile in varie dimensioni e capacità.

Brin sta discutendo questioni tecniche, convocando discussioni interne settimanali su nuove ricerche sull’IA, partecipando a riunioni di ricerca e “intervenendo in questioni relative al personale, come l’assunzione di ricercati ricercatori“.

Trascorre del tempo nel nuovo edificio di Charleston East dove lavorano i team di intelligenza artificiale, con il CEO Sundar Pichai che ha anche un ufficio lì. Il WSJ aggiunge che: “Pichai è entusiasta del coinvolgimento di Brin e ha incoraggiato i suoi contributi, secondo una persona che ha familiarità con il suo pensiero“.

Dopo il successo di ChatGPT, Google si è affrettato a trovare una risposta al tanto celebrato modello LLM. La società ha organizzato un evento di lancio per presentare Google Bard, la sua versione di chatbot basato su IA generativa. Google Bard era percepito come ampiamente meno sofisticato e più soggetto a errori e mancava di alcune funzionalità chiave come la codifica. Negli ultimi mesi, tuttavia, lo strumento ha recuperato molto e ora è proprio lì con ChatGPT e Bing Chat. Da qualche giorno è anche disponibile ufficialmente in Italia.

Google può fare affidamento sulla sua vasta gamma di prodotti, con l’integrazione di Google Lens che è uno degli ultimi trionfi in arrivo su Bard.

