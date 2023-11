Proprio come i BlackBerry, Skype era sulla cresta dell’onda nel 2009. Tanto che Microsoft ha pagato 8,5 miliardi di dollari per acquisire l’azienda. Nel tempo però la sua importanza si è ridotta notevolmente, tanto che in ambito consumer il suo utilizzo è prossimo allo zero. A l riguardo, in questa guida ti mostriamo come cancellare del tutto il tuo account Skype.

Ciò significa che non puoi eliminare il tuo account Skype senza sbarazzarti del tuo account Microsoft, il che (a differenza del vecchio cellulare BlackBerry) potrebbe causare alcuni problemi pratici. Questo articolo mostra come sbarazzarsi di Skype e suggerisce soluzioni meno drastiche.

Cos’è Skype e perché eliminarlo?

Skype ti consente di comunicare con persone di tutto il mondo utilizzando Internet su dispositivi mobili, computer o tablet. Skype era il software di riferimento per le videochiamate e le chiamate vocali internazionali a basso costo prima che Zoom, WhatsApp e Google Meet diventassero il centro della scena.

Forse vuoi eliminare il tuo account Skype perché non lo usi più. Tuttavia, se è collegato a un account Microsoft attivo, è impossibile farlo senza cancellare anche quest’ultimo. Qualunque sia il motivo per cui desideri eliminare Skype, ecco alcune soluzioni che non comportano l’eliminazione del tuo account Microsoft.

Soluzioni intermedie per liberarsi di Skype senza cancellare l’account Microsoft

Rimuovi Skype dai tuoi dispositivi

Skype è un prodotto Microsoft e un’app autonoma esterna all’abbonamento 365. Ciò significa che puoi rimuovere l’applicazione dal tuo PC, Mac, smartphone o tablet senza eliminare il tuo account Microsoft. Questa è la soluzione perfetta per liberare spazio sul tuo dispositivo o ripulire il display del desktop o dello smartphone.

In questo caso basta semplicemente disinstallare Skype nello stesso modo in cui si fa per una qualsiasi app.

Blocca i contatti indesiderati

Se ricevi chiamate o messaggi che non desideri, è facile bloccare i contatti Skype.

Fare clic con il tasto destro del mouse sul contatto (toccare e tenere premuto su smartphone e tablet).

Seleziona Visualizza profilo.

Scorri verso il basso e fai clic o tocca l’opzione Blocca contatto.

Smetti di apparire nei risultati di ricerca e nei suggerimenti

Disattiva il rilevamento dell’ID Skype se ricevi chiamate spam o sei preoccupato per la tua privacy online. Abbinalo alla rimozione dell’app dal tuo dispositivo e avrai eliminato Skype.

In un browser Web, accedi al tuo profilo Skype.

Scorri verso il basso fino a Impostazioni profilo.

Deseleziona la casella di controllo Visualizza nei risultati di ricerca e nei suggerimenti.

Annulla il tuo abbonamento Skype

Gli abbonati Skype pagano una tariffa fissa per i minuti che possono essere utilizzati per chiamare sia gli smartphone che i telefoni fissi. Se non hai più bisogno di questo servizio ed è per questo motivo che desideri eliminare Skype, annullare l’abbonamento è semplice.

Avvia l’app Skype sul tuo smartphone Android o iOS e tocca il tuo nome.

Scorri verso il basso per trovare Impostazioni e tocca per aprirlo.

Tocca l’opzione Account e profilo e tocca l’opzione Il tuo account.

Tocca Gestisci e utilizza il pulsante Annulla abbonamento.

Se lo desideri, inserisci il motivo dell’annullamento e tocca il pulsante Annulla abbonamento per annullare l’abbonamento.

Come cancellare l’account Microsoft

L’eliminazione di un account Microsoft può avere conseguenze, a seconda dell’importanza degli strumenti associati e dei dati archiviati in un cloud Microsoft. Se elimini il tuo account, non potrai accedere a Office, OneDrive, Outlook, Copilot, Xbox e altro. Forse la cosa più importante è che perdi l’accesso a file, foto, contatti ed e-mail. Se usi l’account solo per Skype, non è un grosso problema eliminarlo.

Da un browser web, visita la pagina di gestione dell’account Microsoft. Ti viene chiesto di verificare la tua identità.

Recati nella sezione relativa a “Chiusura account”

Utilizza il menu a discesa e seleziona un periodo di grazia di 30 o 60 giorni. Se cambi idea durante questo periodo, puoi accedere nuovamente e riprendere da dove avevi interrotto.

Fare clic su Avanti.

Ti verrà chiesto di confermare di essere consapevole che perderai l’accesso a vari strumenti e servizi. Seleziona ciascuna casella.

Seleziona il motivo per cui desideri chiudere l’account dalla casella a discesa.

Fai clic su Contrassegna l’account per la chiusura.

Un messaggio conferma la data in cui il tuo account Microsoft (e, per estensione, Skype) verrà chiuso.