Google sta lanciando un nuovo aggiornamento per Google Drive con una serie di ottimizzazioni legate ai display di grandi dimensioni. E la tendenza chiara è il modo in cui l’interfaccia utente del sito Web arriverà su tablet e dispositivi pieghevoli Android.

Google Drive ora mostra una “gerarchia di cartelle toccabili per la visualizzazione corrente” nella parte superiore dello schermo. Oltre a fungere da indicatore di dove stai navigando, puoi toccare per “uscire facilmente dalle cartelle nidificate“.

In particolare, tale gerarchia esiste anche sul sito Web di Google Drive e le somiglianze continuano con “colonne di dati per file per mostrare quando un file è stato modificato l’ultima volta e quanto spazio di archiviazione viene utilizzato” nell’app per tablet. Sembra che questo sostituisca la visualizzazione elenco a due colonne che in precedenza aiutava a mostrare più contenuti per schermata.

Infine, Google menziona una “tavolozza di colori che corrisponde alle linee guida di Google Material Design 3”. Questo vale per la visualizzazione a griglia con ogni cartella e file ora inserito in una scheda, mentre il nome del file appare in alto anziché sotto l’anteprima.

Un’altra modifica visiva unifica la guida di navigazione a sinistra con la barra dell’app in modo che la visualizzazione del file sia suddivisa in una propria sezione con angoli arrotondati (in alto a sinistra). Questi cambiamenti sono in fase di implementazione ora.

Allo stesso modo, Google ha recentemente aggiornato Documenti, Fogli e Presentazioni per Android con una barra degli strumenti presa direttamente dall’interfaccia utente web. L’ultima modifica ha lo scopo di migliorare l’esperienza di modifica:

In Documenti è disponibile un nuovo selettore di modalità che ti consente di alternare tra le modalità di modifica, suggerimento e visualizzazione.

In Presentazioni avrai accesso a una barra degli strumenti sempre presente mentre sei in modalità di modifica.

In Fogli, una cella verrà selezionata per impostazione predefinita all’apertura dell’app

via