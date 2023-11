Nel tentativo di reprimere gli ad blocker, Google ha recentemente iniziato a richiedere agli utenti di disabilitarli per continuare a visualizzare video su YouTube. Tuttavia, questa potrebbe non essere stata l’unica misura adottata per far capire il punto, e sembra che alcuni utenti di browser di terze parti siano rimasti inavvertitamente coinvolti nel fuoco incrociato. Gli utenti di Firefox ritengono di essere costretti a sopportare un ritardo nell’apertura di un video di YouTube.

Su Reddit, u/vk6_ ha recentemente pubblicato un post (poi rimosso) sostenendo che ora è previsto un ritardo di cinque secondi per gli utenti che scelgono di utilizzare un browser diverso da Google Chrome per visitare YouTube sul desktop. L’utente ha persino registrato il ritardo nell’azione e ha condiviso un video che lo raffigurava.

Tuttavia, sembra che questo blocco abbia un impatto solo sugli utenti dei browser Firefox: quando si tenta di ricreare il problema in Chrome, il ritardo non sembra più essere un problema. L’utente Reddit u/vk6_ è arrivato al punto di esaminare il codice JavaScript installato per assicurarsi che il problema non avesse a che fare con Firefox. Hanno cercato il codice che credevano contribuisse al ritardo, ma non è stato stabilito se il componente aggiuntivo di cinque secondi si verifichi come risultato diretto della scelta del browser.

Nel frattempo, la stessa Google è intervenuta nella discussione. L’azienda ha rilasciato una dichiarazione ad Android Authority, affermando che la misura fa parte della sua repressione sugli ad blocker:

Per supportare un ecosistema diversificato di creatori a livello globale e consentire a miliardi di accedere ai propri contenuti preferiti su YouTube, abbiamo lanciato uno sforzo per invitare gli spettatori con il blocco degli annunci abilitati a consentire la pubblicità su YouTube o a provare YouTube Premium per un’esperienza senza annunci. Gli utenti che hanno installato il blocco degli annunci potrebbero riscontrare una visualizzazione non ottimale, indipendentemente dal browser che stanno utilizzando.

Dato che Firefox dispone di un ad blocker e di un blocco del tracciamento integrati, è possibile che coloro che hanno testato il comportamento avessero queste funzionalità attivate o che Google le abbia erroneamente identificate come attive anche se non lo erano. In ogni caso, non siamo stati in grado di confermare questo comportamento su YouTube in Firefox, né con i blocchi di tracciamento integrati abilitati né disabilitati. È possibile che YouTube abbia cambiato comportamento in seguito alla sua dichiarazione.

Non c’è solo Firefox: ecco le soluzioni alternative per non vedere le pubblicità su YouTube

Nonostante la repressione di YouTube sui blocchi pubblicitari, molti di coloro che utilizzano un dispositivo Android sanno che esistono soluzioni alternative per gli annunci sulla piattaforma video. Ad esempio, YouTube Vanced era un’opzione popolare finché Google non lo ha eliminato. L’azienda ha iniziato ad adottare misure per eliminare anche le soluzioni che sono state sviluppate ad-hoc.

Recentemente, è stato rivelato che Google sta sviluppando qualcosa chiamato Android WebView Media Integrity API. Questa API potrebbe essere in grado di rilevare app di terze parti che utilizzano uno stream YouTube in una WebView, che è uno dei molteplici modi in cui alcune app di terze parti come NewPipe bloccano la pubblicità su YouTube.

La controargomentazione è che WebView può consentire agli sviluppatori di app di modificare ciò che viene visualizzato su siti Web di terze parti. Attraverso questa API, Google potrebbe teoricamente aiutare i proprietari di dispositivi a proteggersi dai malware.

Detto questo, è difficile immaginare che l’azienda non sfrutti l’API anche a vantaggio di YouTube. Con i creatori che cercano di sostenere le proprie entrate e Google che cerca modi per mantenere la redditività di YouTube, l’API potrebbe essere una soluzione praticabile. Questo non vuol dire che i proprietari dei dispositivi non passeranno ad altri modi per aggirare la pubblicità. Come sempre, è un gioco del gatto e del topo.