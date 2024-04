Google ha annunciato che terrà il prossimo evento Google I/O il 14 maggio 2024. In un post su X/Twitter, la società ha anche rivelato che durante questo evento farà “annunci AR“. Considerando che Google sta lavorando con Qualcomm e Samsung sulla nuova generazione di visore XR di Samsung, gli annunci che Google farà sulla tecnologia AR potrebbero essere direttamente correlati al prossimo visore XR di Samsung. In altre parole, Google potrebbe rivelare alcune delle funzionalità del visore XR di Samsung al Google I/O 2024.

Nel febbraio 2023, Samsung ha rivelato che stava sviluppando un visore XR in collaborazione con Google e Qualcomm. Da allora, abbiamo avuto molte fughe di notizie e voci relative al prossimo prodotto, incluso il fatto che il gigante tecnologico sudcoreano abbia creato un team separato per questo e che il marchio potrebbe lanciarlo insieme al Galaxy Z Fold 6 e al Galaxy Z Flip 6 nel luglio di quest’anno.

Il visore XR di Samsung potrebbe utilizzare la piattaforma basata su Android di Google per la piattaforma XR, il chipset più recente di Qualcomm, lo Snapdragon XR 2+ Gen 2, e il display micro-OLED di Sony.

“Stiamo lavorando per creare una nuova era di esperienze digitali altamente coinvolgenti che offuschino i confini tra il nostro mondo fisico e quello digitale“, ha affermato il CEO di Qualcomm. “Google investe da molto tempo in esperienze e tecnologia in AR e VR“, ha continuato l’SVP Android di Google, Hiroshi Lockheimer. “Queste tecnologie sono parte integrante della nuova fase dell’informatica in quanto possono cambiare il modo in cui interagiamo con le persone e le informazioni per fare le cose nel mondo reale. Ma offrire questa nuova generazione di esperienze richiede hardware e software avanzati all’avanguardia. Ecco perché la nostra collaborazione con Samsung e Qualcomm è così entusiasmante.”

L’aspettativa generale è che Samsung possa lanciare il suo nuovo visore XR a un prezzo molto più basso rispetto all’Apple Vision Pro, il che significa che potrebbe avere un costo simile a Meta Quest 3.

Detto questo, la gente lo confronterà inevitabilmente con quello di Apple, anche se ci sarà molta differenza di prezzo tra i due.

via