Nell’ultimo anno abbiamo assistito a molti cambiamenti su YouTube, alcuni dei quali hanno avuto un grande impatto sul modo in cui le persone utilizzano la piattaforma. Poiché le entrate dalle pubblicità rappresentano una parte importante di YouTube, il marchio è stato piuttosto aggressivo nel perseguire coloro che tentano di aggirare il sistema. Verso la fine del 2023, ha iniziato a reprimere gli ad blocker e ora sembra che stia cercando di porre fine alle app di terze parti che non rispettano le sue regole.

La notizia arriva direttamente dalla pagina di supporto di YouTube, dove è stato annunciato che inizierà a prendere provvedimenti contro le app che violano i suoi termini di servizio, in particolare quelle che partecipano al blocco della pubblicità. Questa non è la prima volta che YouTube prende provvedimenti contro questo tipo di app, dato che Vanced era stato bloccato nel 2022.

Naturalmente, se non sei proprio sicuro che la tua app sarà interessata, probabilmente lo scoprirai presto. basta semplicemente guardare alcuni video, poiché riscontrerai problemi di buffering o riceverai un messaggio di errore che indica: “Il seguente contenuto non è disponibile su questa app“.

YouTube sta diventando sempre più aggressivo nel proteggere le proprie entrate delle pubblicità

Naturalmente, le cose potrebbero sempre cambiare, con gli sviluppatori che diventano ancora più creativi nel cercare di trovare altre soluzioni alternative. Ma per ora, sembra che le app che non seguono le linee guida incontreranno alcune difficoltà o saranno costrette a utilizzare l’app YouTube ufficiale come soluzione. L’app YouTube ufficiale fornirà una delle esperienze migliori, offrendo una vasta gamma di funzionalità, ma se stai cercando di non avere pubblicità, dovrai pagare ogni mese e diventare un abbonato a YouTube Premium.

Per quanto riguarda ciò che ottieni passando a Premium, non vedrai più pubblicità all’interno dell’app o nei video che stai guardando. Inoltre, avrai accesso alla riproduzione in background e potrai scaricare video mentre sei in movimento. E forse ciò che rende questo piano ancora più utile è che puoi accedere a YouTube Music, che offre oltre 100 milioni di brani commerciali gratuiti. Ora, l’unico inconveniente è che queste funzionalità non sono gratuite, con un abbonamento che costa 11,,99 al mese in Italia.

Ma ottieni molti vantaggi e per alcuni offre un grande valore e, se non sei così sicuro, puoi sempre iscriverti anche per una prova.

