Apple ha detronizzato Samsung diventando il più grande produttore di smartphone al mondo nel 2023, vendendo più telefoni di quest’ultimo per l’intero anno. Ciò è accaduto dopo 13 anni in cui Samsung ha dominato le vendite di smartphone con i suoi dispositivi Galaxy. Dopo questa battuta d’arresto, quest’anno l’azienda coreana è tornata in grande stile, con il Galaxy S24 che è andato a ruba grazie alle funzioni Galaxy AI (anche se la più popolare non è stata sviluppata da Samsung). Insieme al calo delle vendite di iPhone in Cina, Samsung ha nuovamente riconquistato il primo posto di Apple nel mercato globale degli smartphone nel primo trimestre del 2024.

I numeri preliminari di IDC indicano che Samsung ha spedito 60,1 milioni di smartphone nel primo trimestre del 2024, conquistando il 20,8% del mercato. Per fare un confronto, l’azienda ha spedito 60,5 milioni di smartphone nel trimestre di un anno fa. Tuttavia, questo numero è stato notevolmente superiore ai 50,1 milioni di iPhone spediti da Apple nel primo trimestre del 2024, classificandosi al secondo posto con una quota del 17,3%.

Le ottime prestazioni di Samsung dovrebbero essere attribuite al successo iniziale della serie Galaxy S24. Numerosi rapporti affermano che l’ammiraglia dell’azienda nel 2024 sta vendendo più del Galaxy S23, con vendite in crescita del 14% negli Stati Uniti e di un enorme 28% nel Regno Unito, Germania e Francia. Anche in altri mercati vitali, il Galaxy S24 ha registrato una crescita a doppia cifra nelle prime settimane dalla sua disponibilità.

Sulla base dei numeri di IDC, Xiaomi ha registrato una crescita delle vendite del 33,8%, spedendo 40,8 milioni di smartphone e conquistando l’11,4% del mercato per il terzo posto. Ciò è probabilmente dovuto al forte interesse dei consumatori per la serie Xiaomi 14 sia nel mercato cinese che in quello europeo. L’azienda cinese ha perso una quota di mercato significativa negli ultimi due anni, ma la sua nuova strategia e il suo mix di prodotti sembrano aver avuto successo con i consumatori.

Transsion – proprietaria di marchi come Techno, Itel e Infinix – ha registrato la crescita maggiore, con vendite che sono balzate dell’84,9% a 28,5 milioni di unità.

Samsung dovrà affrontare la forte concorrenza di Xiaomi e Huawei

Nel complesso, IDC afferma che le spedizioni globali di smartphone sono balzate a 289,4 milioni di unità nel primo trimestre del 2024, con un aumento del 7,8% su base annua. Questo è stato il terzo trimestre consecutivo in cui le vendite di smartphone sono aumentate, dimostrando che il mercato si sta riprendendo dal rallentamento post-pandemia.

Con le vendite di iPhone in calo in Cina, è improbabile che Apple possa riconquistare presto il primo posto da Samsung nel mercato globale degli smartphone. Tuttavia, il colosso coreano dovrà affrontare la forte concorrenza di Xiaomi e Huawei, che hanno entrambi registrato una rapida crescita dalla fine dello scorso anno.

