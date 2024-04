Nonostante i tentativi di Google di diversificare il proprio portafoglio di attività, in particolare entrando nel mercato dell’hardware con i dispositivi Pixel, la pubblicità è rimasta la principale fonte di entrate del colosso tecnologico. Si stima che oltre il 77% delle entrate di Google nel 2023 è stato generato dalla pubblicità. Con questo in mente, l’azienda deve accontentare gli inserzionisti per far sì che spendano più dollari in pubblicità. Per quanto fastidioso possa sembrare, gli inserzionisti di pubblicità su YouTube e Gmail possono ora fare affidamento sull’IA generativa per creare narrazioni visive più avvincenti.

L’anno scorso, Google ha lanciato la cosiddetta campagna Demand Gen per aiutare gli inserzionisti a creare migliori punti di contatto visivi con il loro pubblico target. Come nota Google sul suo blog, Demand Gen sta ora ottenendo strumenti di immagine generativa per consentire agli inserzionisti di YouTube, Discover e Gmail di creare immagini con istruzioni di testo.

Lo strumento è basato sull’intelligenza artificiale di Google e può trasformare i tuoi messaggi di testo in immagini. Questa funzionalità sembra familiare se hai già utilizzato chatbot AI come ChatGPT o Gemini. Anche il processo è piuttosto semplice. Fai clic su “Genera immagini” per scegliere le immagini per la tua campagna Google Ads. Quindi, scrivi una descrizione dell’immagine desiderata. Lo strumento può produrre varie versioni in pochi secondi.

Inoltre, lo strumento consente di creare versioni simili di un’immagine ad alte prestazioni attraverso la funzione “Genera altre simili”. Nel frattempo, Google rassicura gli inserzionisti che il suo strumento AI non creerà mai immagini identiche, sottolineando la sua capacità di produrre contenuti di campagna unici.

Per quanto riguarda i diritti degli utenti, Google afferma che tutte le immagini prodotte dal generatore di immagini di Google Ads avranno un markup standard aperto e SynthID per far sapere agli utenti che l’intelligenza artificiale le ha generate. Questo ha lo scopo di impedire agli inserzionisti di ingannare gli utenti creando immagini false.

Lo strumento di IA generativa per le pubblicità su Google Ads rappresenta un grande vantaggio per gli inserzionisti. Nel frattempo, dal lato dell’utente, ciò potrebbe significare che le persone vedranno più annunci per prodotti e servizi che in realtà non esistono. La lotta agli annunci falsi generati dall’intelligenza artificiale potrebbe essere un nuovo terreno di gioco per Google e i suoi team di sicurezza.

Il generatore di immagini AI di Google sta inoltre espandendo il suo ruolo oltre la creazione di immagini per campagne pubblicitarie. Ad esempio, ora può aiutarti ad acquistare vestiti online trovando prodotti correlati che corrispondono alla tua descrizione.