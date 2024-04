La ricarica wireless è in genere gestita dallo standard Qi, ma sembra che Android 15 stia aggiungendo (in ritardo) il supporto per la ricarica tramite NFC, ma non è chiaro per cosa potrebbe essere utilizzato.

Nel 2020, lo standard NFC ha aggiunto il supporto ufficiale per funzionalità limitate di ricarica wireless. Ciò consente all’hardware NFC già presente nel dispositivo di trasmettere energia ad altri dispositivi. Ora, Android 15 sembra lavorare sul supporto per la ricarica wireless NFC.

Il codice individuato dai ragazzi di Android Authority richiama specificamente l’aggiunta del supporto per “NfcCharging“. Questo è stato trovato in Android 15 Beta 1, ma a quanto pare non è ancora nel codice AOSP. Tuttavia, si parla di recente della ricarica NFC nei commit AOSP, quindi è chiaro che Google sta facendo uno sforzo per questa tecnologia.

Tuttavia, il problema della ricarica tramite NFC è che funziona solo con una potenza massima di 1 W. È molto diverso anche dai caricabatterie Qi più lenti. Quindi, a cosa potrebbe servire questa funzionalità?

La specifica WLC garantisce un processo di ricarica sicuro tra due dispositivi abilitati NFC in modalità statica o negoziata. La modalità statica utilizza l’intensità di campo di radiofrequenza standard (RF) e fornisce un livello di potenza costante. La modalità negoziata utilizza un campo RF più elevato che supporta quattro classi di trasferimento di potenza di 250, 500, 750 e 1000 milliwatt.

Gli accessori sembrano un caso d’uso chiave, ad esempio tracker, uno stilo e altri prodotti più piccoli che potrebbero essere montati sul tuo dispositivo e utilizzare questa particolare forma di ricarica. Quando questa funzionalità fu annunciata per la prima volta, il WTC propose che potesse essere utile per “… orologi intelligenti, fitness tracker, auricolari wireless, penne digitali e altri dispositivi di consumo”.

Per ora, però, non è chiaro come verrà utilizzato. Avere il supporto nativo in Android, però, è sicuramente una buona notizia.