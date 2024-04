Heineken e Bodega si sono uniti per creare il The Boring Phone che porta lo smartphone indietro fino agli anni ’90, quando le cose non erano così intelligenti.

Gli smartphone hanno lentamente ma inesorabilmente preso il sopravvento sulla nostra capacità di attenzione. Una volta servivano solo a mandare SMS e a giocare a Snake; ora sono essenzialmente computer in miniatura su cui puoi ricevere chiamate di tanto in tanto. Che questa sia o meno una buona cosa dipende da chi chiedi.

Le persone che erano in giro prima della rivoluzione degli smartphone potrebbero lamentarsi di come gli appuntamenti al ristorante e gli avventori al cinema trascorrano più tempo sui loro telefoni che a vivere nella situazione. Tuttavia, dai a una persona più giovane un Nokia 3310 e lo troverà totalmente inutile per l’uso moderno. Per coloro a cui mancano i tempi più facili, Heineken e Bodega si sono uniti per creare il The Boring Phone che porta lo smartphone indietro fino agli anni ’90, quando le cose non erano così intelligenti.

Come riportato sul sito web di Heineken, il The Boring Phone non è stato chiamato così in modo simile a Boring Company, che è un gioco intelligente su come la sua attività ruota attorno alla creazione di buchi (in inglese boring vuol dire anche svacare). No, questo è legittimamente un telefono che non è divertente: un telefono davvero noioso.

Perché è noioso? Bene, è meno importante ciò che non fa che ciò che fa. Heineken e Bodega sono lieti di annunciare che il telefono può fare ben poco di quello che può fare uno smartphone attuale: nessun motore di ricerca, nessun app store, nemmeno un’app meteo. L’obiettivo è creare un telefono che smetta di sminuire le esperienze sociali e riporti il dispositivo al suo posto come strumento nella vita quotidiana e non come attrazione principale.

Ha “Quick Snake“, che immaginiamo sia una versione ancora più breve del classico telefono cellulare, quindi non ti fa perdere tempo. E ha una fotocamera, ma non pensare che ne otterrai scatti di alta qualità; anche il sito web afferma che il risultato finale apparirà un po’ granuloso. E se usi il tuo telefono per il GPS, Heineken è lieta di annunciare che “anche il Boring Phone può farlo: devi solo mandare un messaggio ai tuoi amici per avere indicazioni stradali“.

In altre parole, si tratta di un feature phone ancora più rudimentale di quelli messi in commercio negli ultimi anni da Nokia.

Al momento, il The Boring Phone non ha un prezzo ma puoi inviare i tuoi dati se sei interessato e Heineken ti ricontatterà quando sarai pronto a riportare il tuo telefono all’età della pietra.

