Simple Phone ufficiale: smartphone detox e rispettoso della privacy

Nel 99% dei casi, dire Android e dire Google Play Services è la stessa cosa, dal momento che praticamente tutti gli smartphone in vendita in Europa hanno questa abbinata. Ma Android, come sappiamo, è un sistema operativo open source e chiunque ne può scaricare il codice, modificarlo e ripubblicarlo (è ad esempio il lavoro che viene fatto per le Custom ROM). A questo proposito, vi segnaliamo che uno smartphone dall’aspetto abbastanza ordinario chiamato Simple Phone è stato presentato da Simple Mobile Tools.

Il Simple Phone presenta un hardware di base simile a molti smartphone di fascia media sul mercato. In particolare, ha un chipset MediaTek Helio P60, che attualmente ha quattro anni, insieme a un display IPS da 1080p, 4 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione, una batteria da 4.500 mAh. Sorprendentemente, l’azienda ha scelto di utilizzare tre fotocamere posteriori con sensori da 48 MP, 8 MP e 5 MP oltre a una fotocamera frontale da 25 MP. Gli scopi dei sensori da 8 MP e 5 MP non sono stati ufficialmente confermati dall’azienda, ma immaginiamo un obiettivo ultra grandangolare e uno macro.

Ma l’aspetto più interessante dello smartphone è che funziona su SimpleOS. Questo sistema operativo è basato su Android 11 tramite Lunar Open Mobile Platform e, come anticipato prima, non dispone di alcun servizio Google, sia che si tratti di Google Mobile Services (GMS) o di Google Play Store. Invece, Simple Phone viene fornito in bundle con F-Droid.

Per chi non lo sapesse, F-Droid è un app store e un repository software per Android, che svolge una funzione simile al Google Play Store (e funziona anche su HarmonyOS di Huawei). Il repository principale, ospitato dal progetto, contiene solo app gratuite e open source. Abbiamo realizzato una guida approfondita su cos’è e come installarlo.

Il Simple Phone è attualmente disponibile per l’acquisto sul sito web dell’azienda per €399. Non è un prezzo economico ma ciò che si paga è l’esperienza detox dai servizi Google e un rispetto della privacy eccezionale.

Secondo i rapporti, Simple Mobile Tools includerà tre anni di aggiornamenti software e una garanzia di due anni con tutti gli ordini (cosa che in Italia è obbligatoria per legge). Il 1° novembre 2022 inizierà la consegna dei primi lotti di Simple Phone.