Netflix aggiunge 3 nuovi giochi ad ottobre 2022

Nonostante l’utilizzo non sia elevatissimo, negli ultimi mesi Netflix ha aggiunto molti titoli al suo catalogo di giochi mobili esclusivi per gli abbonati su Android e iOS. Potrebbero non essere tutti i preferiti dai fan, ma alcuni sono giochi di qualità e, poiché sono legati al tuo abbonamento Netflix, ti risparmiano fastidiose pubblicità e acquisti in-app. Ora che siamo entrati nel mese di ottobre, Netflix ha annunciato l’arrivo di altri tre giochi al suo catalogo.

Netflix Games è stato lanciato a novembre dello scorso anno. Da allora ha portato diversi titoli indie sui dispositivi mobili, come il gioco di strategia Into the Breach. Ad ottobre invece sono stati aggiunti Spiritfarer, Nailed It! Baking Bash e Desta: The Memories Between.

Spiritfarer

Come il nome ti farebbe credere, Spiritfarer è un gioco rilassante e commovente in cui sei Stella, una Spiritfarer con una barca che si prende cura degli spiriti e li traghetta nell’aldilà. Tuttavia, il viaggio non sarà facile. Netflix spiega che devi correre, saltare e planare attraverso i livelli di questo rispettabile gioco di simulazione. Puoi utilizzare gli oggetti di gioco e le risorse raccolte per potenziare la tua nave e ricevere regali per i tuoi passeggeri.

Il gioco offre anche opzioni per personalizzare la tua barca, il personaggio di Stella e il gatto compagno. È interessante notare che questo titolo supporta anche i controller di gioco.

Nailed It! Baking Bash

Un altro gioco che Netflix ha portato sui dispositivi mobili questo mese è una competizione di cottura virtuale a tempo limitato. Puoi sfidare gli amici a fare una torta e vedere chi crea la peggiore o la più bella.

Il gioco offre anche una modalità per giocatore singolo che non ha limiti di tempo, quindi puoi riversare tutto il tuo amore nelle torte che fai e diventare creativo con tutti gli strumenti a tua disposizione. Nailed It! Baking Bash ha fino a 10 torte disponibili da cuocere e ci aspettiamo che altre ne arrivino a tempo debito.

Desta: The Memories Between

Il terzo nuovo titolo di Netflix Games giocabile questo ottobre proviene da ustwo games, gli sviluppatori di Monument Valley. Desta: The Memories Between è stato lanciato la scorsa settimana come un gioco di strategia da sogno per giocatore singolo, in cui ripari le relazioni interrotte mentre l’esplorazione a turni avanza. La grafica sembra promettere una trama avvincente con un’ottima grafica e le recensioni confermano che questo è vero.

