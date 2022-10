Google Pixel Watch non avrà questa funzione di Apple Watch fino al 2023

Probabilmente hai sentito parlare di Google Pixel Watch da quando è stato mostrato per la prima volta nel mese di maggio. Lo smartwatch è finalmente ufficiale: Google lo ha presentato ufficialmente ieri insieme agli smartphone Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

Una caratteristica rivelata durante il lancio di Pixel Watch è il supporto al rilevamento delle cadute, ma Google ha confermato che non sarà disponibile al lancio. L’azienda non includerà la funzione fino a un certo punto nel 2023.

Le funzionalità SOS di emergenza sono disponibili su Pixel Watch sin dal primo giorno, consentendoti di avvisare i soccorritori di emergenza o i tuoi contatti fidati direttamente dall’orologio stesso. Ciò potrebbe rivelarsi utile in abbinata una situazione in cui verrebbe utilizzato il rilevamento delle cadute, ma non è la stessa funzione.

Il rilevamento delle cadute è utile se si verifica una caduta violenta e non si risponde quando si colpisce il suolo. In tal caso, lo smartwatch notificherà automaticamente i contatti scelti, così che possano sapere che si è verificato un incidente ed entreranno in azione.

Non sappiamo ancora quando arriverà questa funzionalità, a parte il fatto che arriverà a un certo punto l’anno prossimo. C’è da dire che fra le tante frecciatine lanciate da Google nei confronti di Apple durante la presentazione, ce ne sarebbe stata bene anche una inversa: la rilevazione delle cadute è presente su Apple Watch da un paio di anni.

Ad ogni modo, se il rilevamento delle cadute manca, sono presenti e anche ben funzionanti diversi altri sensori come quello di frequenza cardiaca e quello per le letture SpO2 (ossigeno nel sangue) ed ECG (elettrocardiogramma).

VIA