Tutte le frecciatine lanciate da Google ad Apple durante la presentazione dei Pixel 7

Google ha appena tenuto il suo evento Made by Google, dove ha mostrato i suoi nuovi telefoni Pixel 7 e Pixel 7 Pro, oltre a Pixel Watch e un (breve) teaser del prossimo tablet Pixel di Google. Ma nella classica moda di Google, l’azienda ha anche approfittato dei riflettori per lanciare una manciata di frecciatine ad Apple.

Poco prima di svelare la sua ultima linea di telefoni, Brian Rakowski di Google ha menzionato sul palco che Google è un innovatore nello spazio degli smartphone e, per questo motivo, l’azienda “lo prende come un complimento” quando altre aziende seguono il suo esempio. Naturalmente, con “altri” ci si riferisce ad Apple.

Durante l’evento di Apple, una delle maggiori funzionalità aggiunte alla gamma di iPhone 14 e 14 Pro, nonché al nuovissimo Apple Watch, è stata il rilevamento degli arresti anomali. Se sei coinvolto in un incidente d’auto, il tuo telefono può rilevarlo e chiamare i servizi di emergenza per farti aiutare a meno che tu non comunichi al tuo dispositivo che stai bene. Google ha menzionato al suo evento di aver introdotto il rilevamento degli incidenti stradali sui suoi telefoni Pixel oltre tre anni fa.

Allo stesso modo, Apple ha anche aggiunto per la prima volta un always-on display sugli iPhone – un’implementazione problematica, ma comunque un’implementazione – che Google ha menzionato essere presente sui Pixel da quando Pixel 2 è stato lanciato nel 2017.

Google ha anche fatto un altro tentativo con Apple per le sue buffonate di messaggistica, parlando dell’unica caratteristica che la società desidera che Apple copiasse. La società ha “nominato indirettamente”, ancora una volta, il gigante di Cupertino per essersi attenuto a iMessage invece di supportare RCS, dicendo che spera che “ogni produttore di dispositivi” riceva il messaggio e adotti RCS nel prossimo futuro.

Google sta ancora portando avanti la sua campagna #GetTheMessage, anche se Tim Cook, CEO di Apple, ha confermato che la società non è realmente interessata a implementarla.

Stranamente però Google non si è soffermata più di tanto nella funzione della rilevazione delle cadute, qualcosa che su Apple Watch è presente da un paio di anni ma che sul Pixel Watch arriverà solo l’anno prossimo attraverso un aggiornamento.

Ad ogni modo, le funzionalità prese in prestito da Android non sono una novità, ma questo tipo di callout da Google stanno diventando sempre più comuni.

