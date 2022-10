Come collegare un dispositivo a WhatsApp

WhatsApp è il servizio di messaggistica istantanea più utilizzato al mondo e, per la maggior parte, il suo utilizzo avviene attraverso uno smartphone. Forse non tutti sanno però WhatsApp permette di utilizzare lo stesso account presente su uno smartphone e collegare altri dispositivi, come ad esempio il computer.

Puoi usare WhatsApp su web, computer e altri dispositivi collegandoli al telefono. È possibile usare fino a quattro dispositivi collegati e un telefono alla volta.

Collegare WhatsApp a un secondo dispositivo è sicuro?

Se utilizzi WhatsApp su un altro dispositivo, ottieni tutte le funzioni di sicurezza e privacy presenti sull’app per smartphone. I tuoi messaggi, file multimediali e chiamate personali sono protetti dalla crittografia end-to-end. Ciascun dispositivo collegato si connetterà a WhatsApp in maniera indipendente mantenendo il livello di sicurezza e privacy a cui sono abituati i nostri utenti grazie alla crittografia end-to-end.

Inoltre, per usare WhatsApp sui dispositivi collegati, non è necessario che il telefono sia online, ma se rimane inattivo per oltre 14 giorni, i dispositivi collegati saranno disconnessi. Questo rende molto flessibile l’uso di un dispositivo secondario per inviare e ricevere messaggi.

Cosa non è possibile fare con WhatsApp collegato a un dispositivo secondario

Seppur sia possibile usufruire dell’invio e della ricezione dei messaggi, così come delle chiamate e delle videochiamate con tanto di crittografia end-to-end, il collegare WhatsApp a un dispositivo secondario non permette:

cancellazione o eliminazione di chat sui dispositivi collegati se il dispositivo principale è un iPhone

invio di messaggi o chiamate a destinatari che hanno una versione obsoleta di WhatsApp sul telefono

visualizzazione della posizione in tempo reale sui dispositivi collegati

creazione e visualizzazione delle liste broadcast sui dispositivi collegati

invio di messaggi con anteprime link da WhatsApp Web

Collegare un dispositivo secondario a WhatsApp | Guida

Apri WhatsApp Web o Desktop sul dispositivo che desideri collegare e, in base al tuo smartphone (Android o iOS), segui una delle seguenti procedure:

Android

Apri WhatsApp sul telefono.

Tocca Altre opzioni > Dispositivi collegati .

> . Tocca COLLEGA UN DISPOSITIVO .

Sblocca il telefono:

se il dispositivo è dotato di autenticazione biometrica, segui le istruzioni riportate a schermo

se l’autenticazione biometrica non è attivata, ti verrà chiesto di inserire il PIN che usi per sbloccare il telefono

Rivolgi il telefono verso lo schermo del dispositivo da collegare ( WhatsApp Web WhatsApp Desktop ) per eseguire la scansione del codice QR.

iPhone

Apri WhatsApp sul telefono.

Vai nelle impostazioni di WhatsApp.

Tocca Dispositivi collegati .

Tocca Collega un dispositivo .

Sblocca il telefono se hai iOS 14 o versione superiore:

usa Touch ID o Face ID per sbloccare

se l’autenticazione biometrica non è attivata, ti verrà chiesto di inserire il PIN che usi per sbloccare il telefono

Rivolgi il telefono verso lo schermo del dispositivo da collegare per eseguire la scansione del codice QR.

Come funziona la cronologia dei messaggi WhatsApp sui dispositivi collegati

Subito dopo avere collegato un dispositivo, il telefono invia una copia della cronologia messaggi più recente con crittografia end-to-end al dispositivo appena collegato, dove viene salvata in locale. È possibile che passi qualche minuto prima che la cronologia chat compaia sui dispositivi collegati, a seconda del numero di messaggi presenti nelle chat.

È bene tenere presente che nel collegare WhatsApp a un dispositivo secondario, non tutti i messaggi e le chat vengono sincronizzati dal telefono ai dispositivi collegati. WhatsApp Desktop sincronizza un numero maggiore di messaggi rispetto a WhatsApp Web. Per visualizzare la cronologia completa dei messaggi o fare una ricerca al suo interno, controlla il telefono.