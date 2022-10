Google Pixel Fold in arrivo a inizio 2023

L’evento Made by Google per il 2022 ci ha fornito tutti i dettagli sulla serie Pixel 7, il Pixel Watch e ulteriori dettagli sul prossimo Pixel Tablet. Finora, non abbiamo sentito nulla di ufficiale da Google sul suo telefono pieghevole a lungo vociferato, il tanto atteso Pixel Fold. Potrebbe però essere l’inizio del prossimo anno quando vedremo Google introdurre il suo primo telefono pieghevole, se dobbiamo credere ai leaker.

L’esperto di display Ross Young ha ribadito di ritenere che il Google Pixel Fold verrà lanciato sul mercato durante il primo trimestre del 2023, il che significa che sarà introdotto da Big G entro la fine di marzo del prossimo anno.

Questo era in risposta a un tweet di Roland Quandt che chiedeva: “Allora, dov’è quel Pixel pieghevole?” subito dopo l’evento Made by Google. Young ha detto solo “Q1” nella sua risposta, ma è fortemente implicito che intenda l’anno prossimo.

Q1 — Ross Young (@DSCCRoss) October 6, 2022

Young ha anche fatto seguito rispondendo a qualcuno che gli ha chiesto se il telefono fosse stato cancellato. Ha detto: “L’ultima volta che ho avuto notizie, le spedizioni di pannelli inizieranno a gennaio”.

In precedenza Young ha affermato di ritenere che il telefono sarà disponibile nella primavera del 2023 negli Stati Uniti. Questo è stato da un rapporto nel maggio di quest’anno. Il mese scorso, il New York Times ha affermato che Google è sulla buona strada per immettere sul mercato il Pixel Fold nel 2023. Secondo quel rapporto, Google sta spostando parte della sua produzione per smartphone dalla Cina al Vietnam e afferma che Google mira a produrre metà i suoi telefoni di fascia alta del 2023 nel paese.

Non abbiamo ancora sentito alcuna specifica definitiva su un telefono pieghevole Pixel (le cui prime voci risalgono al 2021), ma ci aspettiamo che il telefono sia dotato di specifiche di fascia alta come la serie Pixel 7 e il suo chipset Tensor G2

