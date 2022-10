OnePlus 7 e 7T aggiornati ufficialmente ad OxygenOS 12 (Android 12)

Se sei in possesso di un top di gamma OnePlus del 2019, preparati a scaricare un nuovo aggiornamento software. La società ha aspettato fino a luglio per annunciare l’iniziativa Open Beta OxygenOS 12 per le serie 7 e 7T, più di otto mesi interi dopo che Android 12 è diventato pubblico. Dopo il consueto ciclo di beta test, una build stabile di OxygenOS 12 è ora disponibile per OnePlus 7, 7 Pro, 7T e 7T Pro, apportando numerosi miglioramenti ai telefoni.

Il numero di build della versione stabile è H.28 (per la serie OnePlus 7) / F.16 (per la serie OnePlus 7T). Oltre a tutto ciò che è stato portato in tavola da Android 12, OxygenOS 12 introduce un’importante revisione visiva di questi telefoni OnePlus. Tuttavia, il livello di patch di sicurezza (SPL) di Android è un po’ vecchio, poiché OnePlus fornisce le patch di sicurezza di agosto 2022 con queste build.

Tieni presente che, sebbene questa sia la build stabile inaugurale, la versione è attualmente limitata ai soli partecipanti alla Open Beta esistenti. Secondo i rapporti di più utenti, il software potrebbe aver bisogno di un po’ più di rifinitura qua e là prima di poterlo contrassegnare come un vero driver quotidiano. Pertanto, assicurati di eseguire il backup delle tue cose prima di procedere.

Certo è che, nel caso voleste avere già Android 13 a bordo del vostro smartphone, i modelli OnePlus sono probabilmente i più amati dalla community del modding (insieme ai Pixel di Google). Ciò significa che sono disponibili già diverse Custom ROM basate su Android 13 per gli smartphone OnePlus (o anche ROM molto stabili basate su Android 12).

VIA