Paranoid Android Sapphire Beta 2 disponibile per OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro

Il team di sviluppo della Paranoid Android ha appena rilasciato la nuova Sapphire Beta 2 per tre smartphone OnePlus: in particolare, stiamo parlando di OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro.

La Paranoid Android è una Custom ROM pensata per emulare quanto più da vicino possibile l’esperienza stock del progetto AOSP, con solo qualche miglioria utile a distinguerla dalla concorrenza.

Se vi considerate appassionati del modding Android, è probabile che ricordate con affetto Paranoid Android. Dopo LineageOS (al tempo CyanogenMOD), era tra le ROM Custom per dispositivi Android più utilizzate in circolazione, nota per i suoi bellissimi sfondi e le caratteristiche uniche che erano in anticipo sui tempi, come le notifiche a bolle fluttuanti. La nuova incarnazione Sapphire si basa sul codice sorgente di Android 12.

Il team di Paranoid Android ha iniziato a lavorare sulla nuova versione “Sapphire” basata su Android 12 poco dopo che Google ha rilasciato il codice sorgente AOSP.

Per quanto riguarda la Beta 2, le novità menzionate dagli sviluppatori incidono:

Blob aggiornati

EROFS

Risolti alcuni problemi con la fotocamera

Supporto del kernel Wireguard

Fuse passthrough

La frequenza di aggiornamento variabile (VRR) scende a 60 Hz in caso di inattività

File system incrementale

Esattamente come per gli altri smartphone, i link al download della Paranoid Android Sapphire Beta 2 per OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro li trovate sul sito web ufficiale del progetto.

Per maggiori informazioni su come installare una custom recovery e una custom ROM su uno smartphone Android, vi rimandiamo alle nostre guide dedicate: