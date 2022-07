Google lavora sulla sincronizzazione dei timer fra smartphone e smart speaker

Google sta lavorando a una funzione che consentirebbe ai Pixel (o potenzialmente ad altri dispositivi che riescono ad utilizzare la versione Pixel del widget At a Glance) di visualizzare i timer avviati su altri smart display o smart speaker attraverso Google Assistant.

Con questo timer cross-device, come lo chiamano le stringhe della funzione, sembra che si possa avviare un timer, ad esempio, sul proprio Google Nest Hub in cucina e seguirne l’andamento dallo smartphone Pixel o, in futuro, sul Pixel Watch. Come per tutte le funzionalità non annunciate rilevate da un’analisi del codice di un’app, questo è solo un segno che Google sta lavorando su una funzionalità e non una prova che accadrà o arriverà nello stato descritto.

Tuttavia, i dettagli rivelano due stringhe per una funzione “Cross Device Timer” che afferma di mostrare “informazioni sul timer dai tuoi dispositivi domestici”. Il contesto di queste due stringhe è associato a un’icona che mostra un altoparlante davanti a un display. Con tutto ciò, è facile tracciare una connessione che indichi che questi “dispositivi domestici” da cui la funzione può estrarre i dettagli del timer sono probabilmente display e altoparlanti collegati all’Assistente.

Non è chiaro quanti timer potrebbe sincronizzare questa funzione o se saranno visibili altri dettagli ad essi associati. Ad esempio, quando si imposta un timer su un Nest Hub, è possibile dargli un nome, utile se si sta facendo qualcosa di complicato come cucinare un sacco di cose diverse per una grande cena, con ogni piatto che richiede le proprie azioni a tempo. Inoltre, non è chiaro se si sarà in grado di vedere da quale dispositivo è stato sincronizzato il timer o se e come si potrà agire su questi timer in altri modi, ad esempio eliminandoli o estendendoli in un modo che si sincronizzerà nuovamente.

