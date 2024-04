Anche se la famiglia Pixel di Google ha avuto i suoi alti e bassi nel corso degli anni, il punto positivo è sempre stata la fotocamera. In una nuova intervista, Isaac Reynolds di Google, il capo di Pixel Camera, riflette sull’app Google Camera nel corso degli anni e su come l’IA sta cambiando le foto.

Isaac Reynolds è il responsabile della fotocamera dei prodotti Pixel in qualità di Group Product Manager di Google per Pixel Camera. In un’intervista con Inverse, Reynolds approfondisce la storia dell’app Google Camera e anche cosa sta succedendo oggi.

L’intera intervista è una divertente rivisitazione degli ultimi dieci anni, ma un punto che mi ha colpito in particolare sono stati i commenti di Reynolds sull’IA, sulle foto e sul loro editing.

L’IA è una manna dal cielo per l’editing delle foto

Il debutto di Pixel 8 dello scorso anno ha portato con sé l’uso dell’intelligenza artificiale generativa per modificare le foto scattate sul dispositivo. Tra Magic Editor e Best Take, le modifiche rapide e semplici sono più potenti che mai e ciò ha portato ad alcune controversie. Molti hanno contestato il fatto che Google dia effettivamente agli utenti il potere di apportare modifiche drastiche e spesso impercettibili alle foto che non riflettono la realtà.

Ma, secondo Reynolds, è esattamente la linea di pensiero di Google riguardo a queste funzionalità.

Si dice che lo spostamento dell’attenzione della fotocamera Pixel e di queste funzionalità in questo momento sia quello di ricreare e preservare i ricordi, aggiungendo che “Cosa c’è di più reale del tuo ricordo?” Reynolds spiega:

A partire da Pixel 6 hai iniziato a vedere un passaggio dall’elaborazione delle immagini alla creazione di immagini, alla generazione di immagini. È un passaggio da “Rendiamo le immagini meno rumorose e più nitide per ricreare i tuoi ricordi” perché i tuoi ricordi sono diversi dalla realtà, e va bene. Questa è una percezione e una cosa umana. Costruiamo per gli esseri umani.

I tuoi ricordi sono la tua realtà. Cosa c’è di più reale del tuo ricordo? Se ti mostrassi una foto che non corrisponde alla tua memoria, diresti che non è reale.

Reynolds prosegue anche dicendo che Google “non sta cercando di costruire una simulazione” delle funzioni della fotocamera esistenti con Pixel. Ha indicato come esempio la modalità ritratto del Pixel, con Google che ha scelto di andare oltre il tipico bokeh di un obiettivo tradizionale e, come risultato di tale scelta, è stato in grado di creare la funzionalità “senza le limitazioni di un obiettivo reale”. Un altro punto è stato Action Pan, che secondo Reynolds è un esempio di come Google guarda oltre le cose che erano già risolvibili nell’hardware e oltre ciò che le persone hanno imparato a “tollerare” nelle fotocamere.

Andare oltre la fisica significa avere tutte queste capacità senza nessuna delle strane stranezze solo dell’hardware della fotocamera.

Se ti concentri solo sulle cose che erano risolvibili con l’hardware 50 anni fa, non costruirai la prossima innovazione. Puntiamo sulla ricerca, sull’innovazione e sulla tecnologia, sulla risoluzione dei problemi dei clienti e sull’essere utili. Vogliamo fare cose che si comportino come dovrebbero, come le persone vogliono, non come le persone hanno imparato a tollerare.

Il futuro sarà sempre più permeato dall’IA

E sembra che l’editing delle foto tramite IA continuerà a essere un punto focale per la fotocamera del Pixel in futuro, con Reynolds che afferma:

Al giorno d’oggi gli scatti di tutti gli smartphone – una foto semplice con una finestra luminosa e una scena a basso contrasto – sembrano piuttosto belli. Ora le persone vedono l’editing come parte del loro processo creativo, come lasciare un segno. Ecco perché ci rivolgiamo anche agli editor, in quanto riconosciamo che mettere tutto direttamente nelle telecamere non è più l’ideale. Le persone vogliono essere in grado di premere il pulsante da sole e, in seguito, per prendere la propria decisione, non perché non sarebbero soddisfatte di averlo direttamente fuori dalla telecamera, ma perché ci stanno mettendo più della loro vita e della loro anima.