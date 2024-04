Le carte rappresentano, probabilmente, uno dei modi di giocare più antico di sempre. Noi italiani siamo famosi per la Scopa, la Briscola e il famigerato “7 e mezzo”. Ma ad essere altrettanto famosi sono anche i solitari, ovvero quei giochi con le carte che è possibile fare anche da soli.

I solitari di carte sono stati fra i giochi più popolari della “prima e seconda era” informatica. Ci riferiamo al mondo dei computer e di Windows, con diversi giochi di carte che hanno fatto la storia (Spider ad esempio). Pur non potendo dire la stessa cosa relativamente ad Android, i solitari hanno comunque mantenuto un buon livello di successo.

Ma su Internet sono disponibili migliaia e migliaia di servizi che offrono giochi di carte e solitari differenti. In questa mini guida, abbiamo deciso di mettere assieme una piccola lista di quelli che riteniamo essere i 3 migliori solitari di carte gratis per smartphone.

La nostra lista parte dall’app per eccellenza: grazie alla Microsoft Solitaire Collection è possibile usufruire di moltissimi giochi racchiusi in un unico bundle. In particolare, troviamo: Klondike, Spider, Freecell, Tripeaks e Pyramid. Tutte le funzionalità di salvataggio cloud e premi sono state mantenute per cui, se siete già utilizzatori della Microsoft Solitaire Collection su Windows 10 e Windows 11, ritroverete tutti i vostri trofei e punteggi.



Se preferite un’esperienza da solitario ma con sfide e classifiche pubbliche aggiornate continuamente, allora Solitaire di MobilityWare è l’app che fa per voi. “MobilityWare é lo sviluppatore ORIGINALE dell’app Solitaire con Sfide Giornaliere. Il classico gioco di carte a cui sei solito giocare al computer, é ora disponibile sui dispositivi mobili“. Questo è probabilmente il gioco più popolare della lista con oltre 100 milioni di download dal Play Store.

Anche se non strettamente legato alla nostra cultura, il Mahjong nella sua versione da solitario è un altro gioco molto divertente: l’obiettivo è disporre le tessere tipiche del gioco a faccia in su, per formare un monte (la tartaruga). Sono possibili diverse configurazioni iniziali, che corrispondono a diversi livelli di difficoltà. In questo caso Mahjong Club è una delle migliori applicazioni gratuite disponibili per Android e iOS che consente di imparare e divertirsi con questo gioco millenario originario della Cina.

Di solitari gratis online per smartphone ne esistono tanti ma se non volete scaricare alcuna app è possibile collegarsi al sito web Solitario Online Gratuito per godersi tutta la magia del solitario direttamente da un browser web.