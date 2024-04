Non è un segreto che l’intelligenza artificiale sia l’obiettivo principale di Google al giorno d’oggi. Praticamente ogni recente annuncio fatto da Google si è concentrato su come i servizi di IA generativa stiano cercando di cambiare per sempre il settore tecnologico. Oggi, a poco meno di un mese dall’I/O, Google annuncia un importante cambiamento nella struttura del suo team interno, combinando molte delle sue iniziative hardware e software – tra cui Android e Pixel – in un’unica squadra. E, come avete già indovinato, è una mossa tutta incentrata sull’intelligenza artificiale.

I team Google di Android e Pixel insieme per una migliore integrazione dell’IA

L’annuncio di oggi arriva da The Verge, che ha parlato direttamente con Rick Osterloh dei cambiamenti. Osterloh è probabilmente un nome familiare alla maggior parte dei lettori di Androidblog: è vicepresidente senior di dispositivi e servizi dal 2016, anno in cui è stato lanciato il primo telefono Pixel. Ora è responsabile di “Piattaforme e dispositivi”, un nuovo team che concentrerà i propri sforzi su quasi tutti i tuoi prodotti Google preferiti, inclusi Pixel, Android, Chrome e ChromeOS, Foto e altro ancora.

Nel frattempo, Hiroshi Lockheimer, che guida il team Android dal 2015 ed è stato coinvolto nello sviluppo del sistema operativo mobile di Google praticamente dal primo giorno, si sposterà su altri progetti all’interno dell’azienda (anch’essi probabilmente dedicati all’IA).

Come spiega Osterloh a The Verge, questo cambiamento dipende dall’attenzione di Google all’intelligenza artificiale: con questi team sotto lo stesso tetto, Google può utilizzare “l’innovazione full-stack quando necessario“. Osterloh continua a utilizzare sia la fotocamera che le GPU del Pixel come esempio di come vari sviluppatori di hardware, software e intelligenza artificiale che lavorano insieme possono agire per far avanzare la tecnologia più velocemente di quanto non facciano più gruppi segmentati che lavorano da soli.

Sulla carta non è una cattiva idea. Una delle principali critiche mosse a Google negli ultimi dieci anni riguarda la separazione della sua gerarchia aziendale. Sebbene ciò possa consentire a più team più piccoli di lavorare più velocemente su nuove soluzioni software, è anche il modo in cui ci si ritrova con innumerevoli piattaforme di messaggistica e dozzine di idee abbandonate. In teoria, riunire alcuni dei migliori prodotti dell’azienda sotto lo stesso tetto – e un unico leader – è il modo migliore per garantire che ogni dipendente lavori per lo stesso obiettivo: realizzare la migliore combinazione immaginabile di hardware e software.

OpenAI e Microsoft fanno paura a Google

Anche se una Google più focalizzata potrebbe essere un ottimo risultato di questo cambiamento, non è sicuramente la causa principale del perché ciò sta accadendo. Questa mossa avviene in un momento in cui Google sente più che mai la pressione di sovraperformare ChatGPT di OpenAI, una piattaforma genAI che ha il sostegno finanziario e il pieno supporto di Microsoft.

Osterloh indica Jay Yagnik come esempio di come ciò andrà a vantaggio di Google. Yagnik ha già lavorato nel team AI dell’azienda, ma si sta unendo a Osterloh per contribuire a portare avanti le applicazioni AI nel mondo reale, combinando ricerca e prodotti reali in un unico spazio.

Considerando che una delle maggiori critiche rivolte all’intelligenza artificiale negli ultimi diciotto mesi è lo scarso impatto che attualmente ha sugli utenti finali regolari, questo sembra certamente promettente sulla carta. Inoltre, non sembra che questa mossa venga alla leggera: sia Osterloh che Lockheimer hanno parlato con il CEO di Google Sundar Pichai di farlo per più di due anni. Tuttavia, ci sono alcune limitazioni su come questi team, un tempo non connessi, possono funzionare insieme. Osterloh chiarisce che questa mossa non romperà il firewall esistente tra Pixel e Android, con Sameer Samat che assumerà il ruolo di presidente dell’ecosistema Android.

Android sarà la piattaforma IA per eccellenza

Fondamentalmente, Android mira a diventare la piattaforma mobile AI, proprio come si dice che Apple porterà un nuovo focus sull’intelligenza artificiale su iOS entro la fine dell’anno. Presumibilmente, impareremo molto di più su come sarà il futuro del sistema operativo mobile di Google all’I/O del 14 maggio. Con un po’ di fortuna, questo cambiamento funzionerà molto meglio dell’ultima volta che Google ha fatto una grande riorganizzazione attorno all’ultima ossessione dell’azienda: Google Plus.

via