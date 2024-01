Oltre a Google, Samsung e ad alcuni marchi cinesi, OnePlus è uno dei pochi grandi produttori rimasti nell’ecosistema Android in Europa. Sebbene i telefoni di punta dell’azienda non possano competere con il Samsung Galaxy S24 Ultra o l’iPhone 15 Pro Max in termini di specifiche o funzionalità della fotocamera, superano la concorrenza con il loro straordinario rapporto qualità prezzo. E con OnePlus 12 l’azienda ha rincarato la dose.

OnePlus 11 è stato lanciato a livello globale all’inizio del 2023 – e anche prima in alcune regioni – minacciando di renderlo già “vecchio” per gli standard del mondo degli smartphone. Per fortuna, OnePlus 12 è finalmente disponibile in tutto il mondo. Se stai pensando di rendere OnePlus 12 il tuo prossimo autista quotidiano, ecco tutto ciò che devi sapere.

OnePlus 12: nome e design

OnePlus, di proprietà di BBK, è passato a uno schema di denominazione più semplice con il lancio di OnePlus 11 nel 2023. Non esisteva alcun modello “Pro” o “T” successivo, solo il normale 11. Per il 2024, l’azienda si attiene a quello cambiamento nel modello, soprattutto con quello attuale che funziona così bene e si rivela facile da capire.

Grazie ad un annuncio anticipato per la Cina, conoscevamo già OnePlus 12, almeno sulla carta. Ora, con il lancio globale alle spalle, sappiamo tutto quello che c’è da sapere. Non sorprende che l’azienda abbia deciso di riusare il design complessivo di OnePlus 11, mantenendo invariata la maggior parte del telaio e modificando alcuni piccoli dettagli per qualcosa di un po’ più raffinato. Il grande e, a seconda del punto di vista, vistoso modulo della fotocamera rimane sul retro, fondendosi con la cornice complessiva del telefono, ma il vetro ora presenta una nuova texture a seconda del colore.

Se cerchi una finitura opaca sul tuo telefono, ti consigliamo di scegliere le varianti nera o verde. Il modello bianco, nuovo per quest’anno, sebbene non disponibile in tutte le regioni, appare lucido nelle immagini pre-rilascio. Ma se stai cercando qualcosa di veramente unico, la nuova tonalità di punta dell’azienda è la strada da percorrere. Soprannominato Flowy Emerald, il dispositivo sembra tanto stupendo quanto il suo nome è imbarazzante. Con il vetro blu-verde modellato, sembra che OnePlus abbia davvero qualcosa di nuovo quest’anno.

Questi colori non sono nemmeno l’unico cambiamento, poiché l’azienda ha costruito una nuova antenna che consente il cursore di avviso sul lato sinistro del telefono. Ciò dà ai pulsanti di accensione e volume un po’ più di respiro sul lato destro, il tutto abbinandosi a un OnePlus Open aperto. Questi cambiamenti comportano alcuni miglioramenti alle prestazioni dell’antenna all’interno del telefono.

Siamo incredibilmente entusiasti di presentare la serie OnePlus 12 e stabilire nuovi standard di qualità nel settore. Frutto di un decennio di costante ricerca nell’ambito dell’innovazione e dell’eccellenza, la serie OnePlus 12 è stata attentamente concepita per offrire un’esperienza d’uso veloce, fluida e duratura, ed è pronta ad affermarsi come una delle migliori serie flagship del 2024″

Specifiche tecniche

OnePlus utilizza un enorme display 1440p da 6,82 pollici prodotto da BOE in grado di raggiungere 1.600 nit in modalità ad alta luminosità e ben 4.500 nit alla massima luminosità. È alimentato dal nuovo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm – nessuna sorpresa lì – insieme a un terabyte completo di spazio di archiviazione e fino a 24 gigabyte di RAM.

Le buone notizie non finiscono qui. OnePlus 12 supporta USB 3.2 per velocità di trasferimento dati più elevate, corrispondendo perfettamente alle velocità di ricarica rapida che ci aspettiamo dal marchio. Ancora migliore, però, è il ritorno della ricarica wireless da 50 W, in grado di ripristinare completamente la batteria da 5.400 mAh inclusa in meno di un’ora quando si utilizza un caricabatterie AIRVOOC. Se questo non è abbastanza veloce per te, la ricarica cablata da 100 W può passare dallo 0 al 100% in soli 26 minuti. Inoltre, la ricarica wireless inversa da 10 W mantiene il tuo smartwatch compatibile con Qi acceso mentre sei in viaggio.

Sfortunatamente, il telefono è certificato solo per la resistenza all’acqua e alla polvere IP65, non per la certificazione IP68 che di solito vediamo negli smartphone moderni. Detto questo, troverai l’inclusione di un sensore IR, già visto sul pieghevole dell’anno scorso, e una bella aggiunta vecchio stile.

Fotocamere

I telefoni OnePlus non sono mai stati conosciuti per le fotocamere come il loro grande punto di forza. Sebbene l’azienda abbia cercato di cambiare la situazione negli ultimi anni attraverso la partnership con Hasselblad, i migliori cellulari con fotocamera provengono ancora da Google, Samsung e Xiaomi. Questo non vuol dire che i telefoni OnePlus vengano forniti con fotocamere scadenti: siamo rimasti piuttosto colpiti dalla fotocamera di OnePlus 11 e OnePlus Open potrebbe essere considerato il miglior cameraphone pieghevole. Tuttavia, il OnePlus 11 si è sentito a corto di zoom ottico, poiché il suo teleobiettivo da 32 MP offriva solo uno zoom 2x, ben lontano dalla concorrenza.

Su OnePlus 12 la fotocamera principale usa un sensore Sony LYT-808 da 48 MP – visto l’ultima volta su OnePlus Open – insieme a un teleobiettivo OV64B 3x da 64 MP e una fotocamera ultra grandangolare IMX481 da 48 MP. Anche se il livello di zoom non sarà buono come quello del Google Pixel 8 Pro o del Galaxy S24 Ultra, il teleobiettivo 3x dovrebbe catturare foto notevolmente migliori di quelle che il OnePlus 11 può attualmente gestire.

Davanti c’è un sensore IMX615 da 32 MP e tutto presenta la consueta regolazione dei colori Hasselblad. Con tutta quella potenza sotto il cofano, OnePlus 12 potrebbe finire per impressionarti con le sue prestazioni di imaging.

Disponibilità e prezzi

OnePlus 12 è disponibile all’acquisto a partire da 969 euro (modello 12/256GB) per arrivare a 1099 euro (modello 16/512GB) su OnePlus.com, OPPO Store e nei principali rivenditori di telefonia.