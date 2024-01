In un mondo dominato da ecosistemi digitali e da un numero sempre crescente di dispositivi interconnessi, non sorprende che l’industria automobilistica si stia adattando per tenere il passo. La famiglia media vanta ora l’incredibile cifra di 16 dispositivi connessi. Poiché le nostre vite sono sempre più intrecciate con la tecnologia, è naturale che ci aspettiamo una transizione senza soluzione di continuità quando ci mettiamo in viaggio. Ed ecco che Ford, leggermente in ritardo sulla tabella di marcia iniziale, ha annunciato una rivoluzione nel proprio sistema di infotainment: la Digital Experience è una nuova piattaforma basata su Android (Automotive) che promette di integrare perfettamente la tua auto nella tua vita digitale.

Ford afferma che puoi trovare facilmente tutte le opzioni necessarie, navigando attraverso un touchscreen e i pulsanti sul volante. E per la sua prima implementazione otterrà un display panoramico da 48 pollici all’interno del Lincoln Nautilus del 2024.

Digital Experience supporterà i profili utente, in modo che ogni conducente possa impostare le proprie preferenze da applicare automaticamente quando entra nel veicolo. Ciò include app, contatti e destinazioni preferite, nonché posizioni personalizzate di sedili, volante e specchietti. Con Android alla base del tutto, la navigazione avviene ovviamente su Google Maps, completo di aggiornamenti sul traffico in tempo reale e ricalcolo dinamico.

Google Assistant è l’assistente vocale predefinito, ma in alternativa è integrata anche Alexa. Ti permettono di regolare la temperatura, cercare informazioni, trovare destinazioni o cambiare stazione radio, il tutto senza muovere un dito.

È possibile giocare sul touchscreen, scegliendo da un elenco sempre più ampio disponibile su Google Play, inclusa una versione esclusiva Ford del gioco di corse Asphalt Nitro 2. È anche possibile collegare un controller Bluetooth per un’esperienza ancora più coinvolgente. Puoi anche guardare video e trasmettere in streaming i tuoi film e programmi TV preferiti utilizzando app come YouTube, Prime Video e altre.

E se preferisci comunque utilizzare Android Auto o Apple CarPlay, anche questi sono supportati.