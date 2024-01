Nelle scorse ore Google è stata “vittima” di due fughe di informazioni legate ai nuovi smartphone della linea Pixel. Innanzi tutto sono emerse foto della confezione di vendita del Pixel 8a, confermandone il design. Oltre a ciò, sono emerse le prime foto render del nuovo top di gamma Google Pixel 9 Pro.

Google Pixel 9 Pro

Il primo leak di Pixel 9 Pro è qui, con render che mostrano un design piuttosto netto rispetto al telefono Google che abbiamo oggi.

Secondo @OnLeaks e MySmartPrice, Pixel 9 Pro presenta bordi piatti che si curvano leggermente nel display e nel pannello posteriore. Ciò è in netto contrasto con la guida curva del Pixel 6-8 Pro.

Il pulsante di accensione e il bilanciere del volume rimangono sul bordo destro, mentre Google sembra aver spostato il carrellino della scheda SIM sul bordo inferiore a destra della porta USB-C. C’è un ritaglio a sinistra del connettore, mentre non c’è nulla sul bordo sinistro. La parte superiore ospita il ritaglio dell’antenna mmWave.

Nel frattempo, la barra della fotocamera è chiaramente ispirata al Pixel Fold. È una pillola mobile che non è collegata al bordo sinistro o destro come sui telefoni precedenti. Le tre fotocamere sono ancora una volta affiancate e coperte da un pezzo di vetro oblungo. Il risultato finale è un design pill-on-pill con cornici molto minimali sul lato sinistro.

Ci sono due ritagli circolari accanto al sistema di fotocamere, che ha un cerchio prominente tra gli obiettivi grandangolari e ultrawide principali. Uno è per il flash e l’altro sembra essere un sensore di temperatura che Google mantiene dal modello Pro dello scorso anno.

OnLeaks e MySmartPrice affermano che Pixel 9 Pro avrà un display da 6,5 pollici che sarebbe notevolmente più piccolo del pannello da 6,7 pollici dell’8 Pro. Questo nonostante le dimensioni siano rimaste relativamente invariate rispetto allo scorso anno, in quello che potrebbe essere un errore nella dimensione dello schermo.

Pixel 9 Pro: 162. 7 x 76. 6 x 8.5 mm (12.0 mm considerando il modulo fotografico)

x 76. x 8.5 mm (12.0 mm considerando il modulo fotografico) Pixel 8 Pro: 162.6 x 76.5 x 8.8 mm

Pixel 8a

“Quando piove, diluvia” si è sempre applicato alle fughe di notizie dei Pixel e ora diamo un’occhiata alla confezione di vendita del Pixel 8a.

Questa scatola non assemblata (tramite @chunvn8888 su X/Twitter) conferma il nome “Pixel 8a”, il che non sorprende in alcun modo, mentre apprendiamo che G6GPR è il numero del modello.

Da questo scatto ad alta risoluzione vediamo che la barra della fotocamera leggermente sollevata non è collegata al telaio ma fa parte del pannello posteriore (in plastica).

Nel frattempo, la curvatura degli angoli è più estrema rispetto al Pixel 8. Sarà interessante vedere come ci si sente quando viene tenuto in mano, mentre questo fa sembrare il 7a decisamente squadrato.

Secondo i render precedenti, il Pixel 8a avrà uno schermo da 6,1 pollici. È un po’ più alto, più stretto e più sottile del 7a che abbiamo oggi.

Sulla base dei precedenti storici, Pixel 8a dovrebbe essere lanciato al Google I/O intorno a maggio.

via via