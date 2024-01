Il Digital Markets Act (DMA) della Commissione europea è stato redatto per frenare le pratiche commerciali anticoncorrenziali delle Big Tech nel continente. Abbiamo già appreso come Google rispetterà il DMA, che entrerà in vigore il 6 marzo 2024. L’azienda ha già annunciato diversi passaggi, inclusa la possibilità per gli utenti di scollegare determinati servizi Google. Ora stiamo dando un primo assaggio di come Google avviserà i consumatori dello scollegamento di uno o più prodotti.

Google offre agli utenti la separazione di determinati servizi per conformarsi al DMA

Un banner che sta comparendo sugli smartphone degli utenti europei chiede agli utenti se desiderano mantenere collegati i sette servizi Google. Ci sono opzioni per immergerti direttamente con il pulsante Scegli ora, mentre la seconda opzione dice Chiedimi tra una settimana. Scegliendo la prima opzione si apre un elenco dei servizi che possono essere scollegati, seguito dai dettagli sul motivo per cui si stanno verificando questi cambiamenti.

La sezione “Cosa non cambierà” in fondo alla pagina, tuttavia, lascia alcune domande senza risposta. Ai tempi in cui Google aveva pubblicato una pagina di supporto che descriveva in dettaglio alcuni di questi cambiamenti imminenti nell’UE, affermava che alcuni dati potevano ancora essere condivisi tra i servizi non collegati per evitare frodi, spam, ecc. e “per rispettare la legge”, senza offrire ulteriori dettagli su cosa significa.

Allo stesso modo, questo prompt/banner appena emerso presenta anche alcune incognite sulla condivisione dei dati anche se i servizi non sono collegati. “Anche se non sono collegati, i servizi Google possono sempre condividere dati tra loro per prevenire frodi e abusi, aiutarti efficacemente a completare le attività e per determinati altri scopi.” Non è chiaro cosa intenda Google per “alcuni altri scopi” in questo contesto.

Più in basso nella pagina ci sono informazioni su come modificare le scelte dagli account Google degli utenti, con la precisazione che queste modifiche entreranno in vigore solo dal 6 marzo. Gli utenti troveranno quindi un paio di pulsanti per collegare o scollegare tutti e sette i servizi, un pulsante “Altre opzioni” e un altro pulsante “Chiedi tra una settimana”.

Toccando “Altre opzioni” puoi scegliere individualmente i prodotti che desideri collegare/scollegare con una casella di controllo accanto a ciascun servizio. Sono presenti anche opzioni di base come seleziona tutto. Se a questo punto non sei ancora sicuro del processo, Google ti offre un’uscita semplice con un terzo pulsante Chiedi tra una settimana.

Il DMA favorisce gli utenti, non le Big Tech

In un post sul blog della scorsa settimana, il direttore legale di Google, Oliver Bethell, ha dettagliato alcune di queste imminenti modifiche, incluso il suddetto banner di consenso per lo scollegamento dei servizi. Inoltre, secondo quanto riferito, Google sta testando alcune modifiche alla pagina dei risultati di ricerca durante la ricerca di articoli o hotel. Ciò includerebbe “concentrare i risultati solo sui siti di confronto” piuttosto che su singoli articoli o attività. Nel frattempo, secondo quanto riferito, l’unità Google Voli verrà chiusa a causa di questi cambiamenti.

Google spiega poi, sempre come parte delle iniziative per conformarsi al DMA, come gli utenti Android nella regione inizieranno a vedere nuove schermate di scelta per il motore di ricerca e il browser predefiniti durante la configurazione del proprio dispositivo. Anche le app Chrome su iOS e desktop vedranno queste schermate di scelta. Infine, la società ha affermato che sta testando un’API di portabilità dei dati per “soddisfare i nuovi requisiti” relativi allo spostamento dei dati degli utenti su servizi o app di terze parti.

È abbastanza evidente che Google non è troppo entusiasta di questi cambiamenti, con la società che afferma che alcuni di questi cambiamenti potrebbero limitare le scelte per le aziende e le persone in tutta Europa. Bethell aggiunge che queste regole comportano “compromessi difficili”.

Oltre alla società madre di Google, Alphabet, aziende come Amazon, Apple, ByteDance, Meta e Microsoft sono state designate come gatekeeper dalle autorità di regolamentazione dell’UE. Queste aziende dovranno apportare alcune modifiche alle loro operazioni, come sta facendo Google ora, per conformarsi al Digital Markets Act.

Per Apple arriva l’obbligo di aprire iOS a negozi digitali di terze parti, aprire l’accesso all’NFC sugli iPhone ad app bancarie e integrare gli RCS in iMessage.

