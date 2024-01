Qi2 è stato standardizzato diversi mesi fa come la prossima grande novità nel campo della ricarica wireless, portando la stessa gamma di magneti utilizzati per il popolarissimo MagSafe di Apple a qualsiasi altro dispositivo come standard del settore. Ma non l’abbiamo ancora visto debuttare su nessuno smartphone Android e la nuova serie Galaxy S24 di Samsung non cambierà la situazione poiché tutti e tre i dispositivi non supportano Qi2.

La ricarica wireless è stata una parte fondamentale degli smartphone premium negli ultimi dieci anni, ma la tecnologia non è cambiata molto in quel periodo. Le cose sono diventate un po’ più veloci, un po’ più interessanti, ma intrinsecamente è rimasta la stessa cosa. Con Qi2, stiamo ottenendo un vero e proprio importante aggiornamento.

Il focus di Qi2 non è sulla velocità ma piuttosto sull’efficienza attraverso un migliore allineamento. Questo viene gestito tramite un anello di magneti identici a quelli utilizzati da Apple per MagSafe. In effetti, l’iPhone 13 e successivi di Apple costituiscono i primi dispositivi Qi2. Attraverso questi magneti, accessori e telefoni possono allineare meglio le bobine di ricarica per ridurre la perdita di potenza e il calore.

Ma ancora una volta, Qi2 non è ancora apparso in nessun hardware Android.

Ci sono tantissimi accessori e Apple ha aggiornato tutti i suoi iPhone MagSafe per renderli conformi a Qi2, ma non c’è niente da Android. Molti si aspettavano che Samsung fosse la prima a lanciare la serie Galaxy S24 a portare Qi2 su Android, ma non è così.

L’azienda fa notare che la ricarica wireless è ancora supportata tramite lo standard Qi del WPC, ma non c’è nulla su Qi2. Alla domanda sulla mancanza di Qi2 in una conferenza stampa all’inizio di questo mese, Samsung ha solo menzionato che i clienti non avevano ancora richiesto lo standard.

A questo punto crediamo che sarà Google con la serie Pixel 9 a introdurre Qi2 su Android.

