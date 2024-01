Samsung produce alcuni dei migliori telefoni Android esistenti e recentemente ha alzato l’asticella con la nuova serie Galaxy S24. Sebbene l’ultima generazione sia visivamente indistinguibile dalla generazione precedente, sono cambiate diverse piccole cose, come i nuovi materiali, cornici uniformi su tutti e quattro i lati del display del modello Ultra, uno schermo piatto e il Gorilla Glass Victus 2 sostituito dal Corning Gorilla Armor per la protezione.

Il Gorilla Glass di Corning è ben noto nel settore degli smartphone per la sua robustezza e resistenza ai graffi leader della categoria. I modelli di punta risalenti a gennaio 2023, inclusa la serie Galaxy S23 di Samsung, sono dotati di Gorilla Glass Victus 2.

Il Samsung Galaxy S24 Ultra di quest’anno è il primo a presentare la nuova Gorilla Armor, che secondo Corning è quattro volte più resistente ai micrograffi e all’usura quotidiana rispetto al tradizionale vetro alluminosilicato, noto anche come vetro minerale. L’azienda afferma che la durabilità è stata testata utilizzando un test di graffio robotico progettato per simulare l’abrasione dovuta all’uso quotidiano.

Nei test di caduta sul cemento, Corning ha riscontrato che Gorilla Armor è tre volte migliore rispetto al vetro alluminosilicato concorrente. Inoltre, Gorilla Armor ha riflessi inferiori del 75% rispetto al vetro minerale medio, il che ne migliora la chiarezza ottica.

Sebbene le affermazioni di Corning suggeriscano un miglioramento, i dati e i numeri del marchio si basano su test eseguiti in ambienti controllati. Inoltre, Corning evita accuratamente di confrontare il vetro Armor con il Victus 2 dello scorso anno e non menziona i dati oggettivi sulla durezza e sulla resistenza agli urti.

Per quanto non scientifici, dovremo aspettare i test nel mondo reale da parte di creatori come Zack Nelson su JerryRigEverything per testare la tecnologia prima di concludere se supera i suoi predecessori. Le affermazioni di marketing e i test di laboratorio non possono rivelare molto.

