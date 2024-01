Mentre l’intelligenza artificiale cambia il business degli assistenti vocali, secondo quanto riferito Amazon sta cercando formalizzare un abbonamento a pagamento per l’accesso alla nuova Alexa Plus già da quest’estate.

Business Insider riferisce che Amazon ha in programma di rinnovare Alexa con l’intelligenza artificiale quest’anno e di far debuttare l’assistente aggiornato come prodotto a pagamento nei prossimi mesi. Il nuovo servizio, attualmente chiamato “Alexa Plus”, potrebbe arrivare già il 30 giugno e sembra che sia già in fase di test con migliaia di clienti con la tecnologia di base nota come “Remarkable Alexa”.

Il problema? A quanto pare, il nuovo servizio basato sull’intelligenza artificiale è pessimo.

I dipendenti di Amazon citati nel rapporto affermano che Alexa Plus è efficace nelle conversazioni, ma non è in grado di fare qualsiasi cosa sia effettivamente utile. Si dice che le risposte siano estremamente lunghe e spesso imprecise, e apparentemente anche le “allucinazioni” dell’intelligenza artificiale sono abbastanza comuni.

Un particolare punto dolente sembra essere rappresentato dalle richieste in più passaggi che interagiscono con più servizi backend. Un punto di attrito interno sembra essere che i dipendenti di lunga data di Alexa stanno costringendo Amazon a mantenere parti del prodotto originale, che si dice stia “gonfiando” la nuova versione.

Di conseguenza, i dipendenti stanno spingendo Amazon internamente a ritardare il lancio e molti non credono che i clienti saranno effettivamente disposti a pagare per il servizio.

Non sorprende, però, che Amazon voglia iniziare a far pagare Alexa, poiché secondo quanto riferito l’assistente vocale è un pozzo senza fondo di spese per l’azienda. Dato che l’intelligenza artificiale è ancora più costosa per questo tipo di prodotti, cercare di addebitare una tariffa ha assolutamente senso. Ma, se queste storie dei dipendenti sono accurate, sembra certamente che sarebbe nel migliore interesse di Amazon aspettare un po’ finché le cose, beh, non funzionino davvero.

Pagheresti per un assistente vocale come Alexa Plus?

via