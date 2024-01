Il fatto che Pixel Watch sia troppo piccolo è stata la principale lamentela avuta dagli utenti che hanno acquistato i dispositivi indossabili di prima e seconda generazione. Secondo una fonte vicina alla questione, Google sta pianificando di affrontare questo problema, con due dimensioni di Pixel Watch 3 in sviluppo per quest’anno.

Anche se Pixel Watch 2 presenta aggiornamenti chiave delle specifiche rispetto all’originale, Google ha mantenuto in gran parte lo stesso design, inclusi il diametro di 41 mm e lo spessore di 12,3 mm. La corona è la principale differenza visiva, ma per il resto devi guardare la pila di sensori sul lato inferiore per distinguerli.

Le persone sono abbastanza in sintonia con le dimensioni degli oggetti indossati al polso. Mentre Pixel Watch funziona bene per alcuni, altri lo trovano troppo piccolo. Nel caso dei dispositivi indossabili, una cassa più grande spesso consente specifiche migliori, tra cui una batteria più grande e più spazio per i sensori. Sugli smartwatch, display più grandi possono fornire un aggiornamento significativo in termini di ciò che puoi vedere, fare e con cui interagire.

A questo punto, non siamo ancora a conoscenza di eventuali piani di Google per differenziare le funzionalità tra le due dimensioni oltre allo schermo e forse una batteria leggermente più grande. La recente riorganizzazione dell’hardware Fitbit e Google non dovrebbe avere un impatto sullo sviluppo del prodotto a breve termine, anche se i piani possono ovviamente cambiare prima del lancio.

Guardando il panorama competitivo, Samsung offre il Galaxy Watch 6 nelle dimensioni 40 mm e 44 mm. Vende anche il Galaxy Watch 6 Classic da 43 mm e 47 mm con dimensioni dello schermo identiche (1,31” e 1,47”) ma con l’aggiunta di una ghiera girevole e l’uso di acciaio inossidabile anziché alluminio. Nel frattempo, l’Apple Watch Series 9 è disponibile in 41 mm o 45 mm.

Si spera che Google si prenda il tempo necessario per ridurre al minimo la cornice e aggiungere uno schermo più grande sul modello più piccolo. Una grande domanda è se i cinturini esistenti saranno compatibili con le nuove dimensioni più grandi data la curvatura.

Introducendo una variante più grande, Google affronta il reclamo più significativo. Ci sono sicuramente stati casi di persone che hanno optato per Samsung perché Pixel Watch è semplicemente troppo piccolo per loro.

