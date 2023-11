Le password ti tengono al sicuro, ma sono in circolazione da abbastanza tempo da consentire ai malintenzionati di trovare efficaci incursioni nei tuoi account online e nei tuoi dati personali. Le passkey promettono di risolvere le ridondanze delle password, rendendo gli accessi molto più semplici e sicuri. Non sorprende che i migliori gestori di password su Android stiano facendo a gara per adottare la nuova tecnologia, e Bitwarden è uno di questi. Sebbene il supporto della passkey non sia ancora disponibile su Android, è in fase di implementazione tramite l’estensione del browser di Bitwarden.

Le password sono più sicure degli account non protetti, ma sono soggette ad attacchi di forza bruta e, a meno di non usare una chiave di sicurezza fisica come le Yubikey, sei incline ad attacchi di phishing in cui gli hacker si fingono entità legittime nel disperato tentativo di convincerti a consegnare le credenziali dell’account o le informazioni bancarie. L’autenticazione a due fattori aiuta, ma tendiamo a creare password deboli che sono più facili da ricordare e il riutilizzo delle password aumenta i rischi.

Le passkey eliminano queste preoccupazioni utilizzando chiavi crittografiche univoche che sostituiscono le password. 2FA è integrato nelle passkey perché devi fornire l’autenticazione biometrica prima che la tua metà della chiave crittografica venga inviata al sito web a cui stai accedendo. Il sistema elimina efficacemente il riutilizzo delle password e riduce al minimo anche i rischi di tentativi di phishing grossolani.

I servizi di password manager come Enpass, NordPass e 1Password stanno già adottando il supporto delle passkey, anche su Android. Anche il gestore delle password di Google supporta questa tecnologia e ha dimostrato all’azienda che anche l’accesso con le passkey è più veloce. Bitwarden ha anche annunciato il supporto della passkey a maggio. Sebbene l’azienda non supporti ancora l’utilizzo delle passkey nell’app Android, ha fatto il primo passo in tal senso con il rilascio dell’autenticazione con passkey tramite l’estensione del browser.

Le passkey nelle estensioni per i browser Bitwarden sono il primo passo verso un supporto totale

Con il recente aggiornamento alla versione 2023.10.0, l’azienda ha annunciato che ora gli utenti possono salvare le passkey nel proprio vault Bitwarden tramite l’estensione del browser disponibile su Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari e altri browser popolari. Per accelerare l’adozione della nuova tecnologia, questa versione del gestore password presenta anche un’utilità di migrazione delle credenziali nell’estensione del browser e nell’app desktop. Potresti usarlo per importare i tuoi dettagli da altri gestori di password o app desktop. Lo strumento è particolarmente utile se sei un nuovo abbonato Bitwarden che stava aspettando il supporto della passkey.

Bitwarden ha dato il via a questo aggiornamento, quindi è solo questione di tempo prima che il supporto della passkey si estenda anche alla sua app Android. Fino ad allora, la nuova versione racchiude altri miglioramenti per migliorare la tua esperienza, come la compilazione automatica di carte e identità tramite il menu contestuale (alimentato dall’estensione del browser) e una pagina delle impostazioni riorganizzata sull’app Android.

