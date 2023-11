Durante il culmine della pandemia di COVID-19, ad Android e iOS sono state aggiunte le “Notifiche di esposizione” per aiutare gli utenti a sapere se erano stati esposti al virus. Ma ora questa caratteristica sta svanendo.

Nel 2020, Google e Apple hanno collaborato per implementare rapidamente notifiche di esposizione al COVID-19 interoperabili tra Android e iOS. Utilizzando il Bluetooth, i telefoni sono stati in grado di monitorare quando sono vicini l’uno all’altro e quindi, utilizzando un’app, gli utenti che risultano positivi al COVID-19 potrebbero informare in modo anonimo chiunque si è trovato vicino. La funzionalità è stata lanciata su Android a maggio 2020.

In teoria, era un’idea fantastica, ma è stata accolta con forte scetticismo (come lo sono state molte iniziative relative al COVID-19) da parte del pubblico in generale, ed è stata anche danneggiata dall’implementazione eccezionalmente lenta delle app necessarie per rendere effettivamente utile la rete (in Italia si chiamava IMMUNI).

Ora, Google ha rimosso le impostazioni di notifica di esposizione al COVID-19 da Android.

Il cambiamento è stato notato per la prima volta in versione beta a metà ottobre, ma possiamo confermare che è stato rimosso nel percorso stabile, il che significa che non dovrebbe più essere visualizzato praticamente da tutti gli utenti Android. La modifica avviene con l’ultimo aggiornamento di Google Play Services ma è apparsa per la prima volta in Play Services 23.42 (la versione attuale è 23.43). In precedenza, le impostazioni COVID-19 apparivano in Impostazioni > Google, ma a questo punto sono semplicemente scomparse, come illustrato di seguito.

In questo caso il tempismo è logico – se non altro è un po’ tardi, in effetti – dato che l’emergenza sanitaria pandemica di COVID-19 è giunta al termine (anche se la malattia persiste), e la maggior parte degli Stati in Europa sembra aver comunque interrotto le operazioni per le notifiche di esposizione.

A maggio, Apple ha informato gli utenti iPhone che potevano disattivare le notifiche di esposizione ed eliminare i dati.

Da un punto di vista puramente ingegneristico, questa funzionalità e il suo lancio sono stati incredibili, soprattutto considerando il ritmo con cui è stata sviluppata. Ma il lancio lento e confuso ha portato a un’adozione minima: personalmente, non ho mai ricevuto una singola notifica di esposizione durante l’intera pandemia.

