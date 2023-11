Secondo un nuovo rapporto, il Samsung Galaxy S24 Ultra seguirà l’esempio dell’iPhone 15 Pro e di Xiaomi 14 Pro e adotterà una scocca in titanio.

The Elec riferisce che il “telaio” del Galaxy S24 Ultra passerà dalla tipica struttura in alluminio al titanio quando debutterà il prossimo anno (molto probabilmente già nel mese di gennaio). La lega di titanio viene apparentemente lavorata da un’azienda cinese, “Solomon”.

Secondo quanto riferito, Samsung ha iniziato a esaminare l’uso del titanio circa due anni fa, ma “solo di recente” ha preso la decisione di portarlo sul Galaxy S24 Ultra. Con Apple che spinge così pesantemente il titanio come punto chiave del marketing su iPhone 15 Pro e Pro Max, l’ispirazione di Samsung è abbastanza chiara.

Nei piani di Samsung sono in programma circa 15 milioni di scocche in titanio, nonostante i costi molto più elevati. Apparentemente, il passaggio al titanio fa aumentare il costo del telaio di ciascuna unità di “da quattro a cinque volte” rispetto al costo attuale, inferiore a 20 dollari. La modifica è menzionata solo per il Galaxy S24 Ultra e non per l’S24 o l’S24+.

Ma forse la cosa più interessante è che Samsung potrebbe non fermarsi qui.

Il rapporto prosegue menzionando che il Samsung Galaxy S24 Ultra sarà il primo dell’azienda con il titanio ma, “a seconda della ricezione”, potrebbe successivamente arrivare su altri telefoni Galaxy. I dispositivi pieghevoli sarebbero un logico punto di espansione, ma dato che il titanio è più pesante dell’alluminio, potrebbe non accadere. D’altra parte, considerando che il titanio è considerevolmente più resistente e quindi richiederebbe meno materiale, c’è una possibilità che possa avere senso per il fattore di forma. Ma davvero, dovremo aspettare e vedere come andrà.

