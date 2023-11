Internet è pieno di truffe. Annunci falsi, e-mail di phishing, chiamate spam e messaggi di testo sono alcuni dei modi in cui puoi perdere dati e denaro. Al giorno d’oggi, molte truffe vengono create da bot alimentati da algoritmi avanzati. I messaggi di phishing sono un altro tipo di truffa e stanno diventando sempre più popolari. In questa guida vediamo cosa sono i cosiddetti “messaggi di phishing” e come proteggersi da essi.

Cosa sono i messaggi SMS di phishing?

I messaggi SMS di phishing, a volte chiamati “smishing”, raccolgono informazioni personali da una vittima. Questi messaggi mirano a trarre profitto dalla persona a cui si rivolgono direttamente o attraverso mezzi contorti. I messaggi possono sembrare provenienti dal governo, da un esattore o dalla tua banca. Potrebbero anche prometterti un premio come una carta regalo, un viaggio gratuito o una riduzione del debito.

I truffatori spesso chiedono nomi utente, password, PIN o altre informazioni sensibili. I testi possono contenere link o istruzioni di rispondere con le informazioni richieste. I collegamenti potrebbero anche installare malware sul tuo dispositivo per ottenere l’accesso alle tue informazioni. Vogliono raccogliere queste informazioni in modo che possano utilizzare i tuoi account per ottenere denaro da te.

Questi messaggi di testo sono generalmente facili da individuare a causa di alcune anomalie. I messaggi truffa sono spesso irrilevanti e contengono errori di ortografia, errori grammaticali o un uso strano delle maiuscole e degli emoji. Questi messaggi provengono solitamente da un numero che non conosci e spesso richiedono di agire con urgenza. Inoltre, non menzionano mai il tuo nome.

Come funzionano?

I truffatori vogliono fare soldi. Non è niente di personale. Sono solo affari. Per ottenere denaro, i criminali informatici tentano di svuotare il tuo conto bancario, ma ciò significa passare attraverso tonnellate di ostacoli di sicurezza per ogni persona che vogliono truffare. È più redditizio per loro rubare i tuoi dati e poi venderli sul mercato nero.

Questi dati potrebbero essere qualsiasi cosa, dal tuo indirizzo al tuo numero di telefono, dall’e-mail alla tua data di nascita. Molte persone non utilizzano uno dei migliori gestori di password per rimanere al sicuro, quindi un truffatore può accedere agli account con alcune informazioni di base.

I truffatori tentano di installare malware sul tuo dispositivo mascherandosi da app oppure tentano di convincerti a fare clic su un collegamento a un sito dannoso che tenta di rubare i tuoi dati. In entrambi i casi, il messaggio di testo ti chiede di aprire un link.

Cosa fare in caso di messaggi di phishing?

Se ricevi un messaggio di testo che ti chiede di fare clic su un collegamento o inviare informazioni, non farlo. Le aziende rispettabili e legittime non chiedono mai le tue informazioni tramite SMS. Questo è un modo semplice per capire che il testo è una truffa.

Il miglior modo di verificare è capire da chi proviene il messaggio: se sembra essere la tua banca, le Poste oppure una qualsiasi azienda con cui hai a che fare, invece di cliccare sul link proposto devi aprire un browser web, collegarti al sito web di tale azienda ed effettuare da lì il login. Se ci sono informazioni che tale azienda vuole comunicarti, si troveranno nella tua area personale.

Se proviene da un’azienda come la tua banca e ritieni che possa essere legittimo, contatta l’azienda per verificare se il messaggio di testo è reale.

Se determini che il testo è una truffa, puoi impedire al truffatore di raggiungerti di nuovo. Il modo migliore è bloccare il numero che ti ha inviato il messaggio. Se utilizzi Google Messaggi e ricevi un SMS da un nuovo numero, potrebbe chiederti di segnalare un SMS come spam e bloccare il numero. Se non ti viene richiesto, fai clic sui tre punti nell’angolo in alto a destra, tocca Dettagli e seleziona Blocca e segnala spam per bloccare manualmente il numero.