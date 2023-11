Sembra che Apple abbia eliminato il suo abbonamento Apple Music più economico. Il Voice Plan di Apple Music consentiva alle persone di accedere al servizio di streaming per 4,99 euro al mese, purché fossero disposte a utilizzarlo solo tramite il controllo vocale Siri. Tuttavia, da mercoledì, il piano non è più elencato come opzione sulla pagina web di Apple Music.

Non è più possibile sottoscrivere il Voice Plan di Apple Music. Non è chiaro se gli utenti attuali verranno tutelati nel loro attuale abbonamento o perché Apple sembra aver abbandonato l’offerta.

Il piano vocale era in gran parte rivolto a coloro che ascoltano Apple Music tramite HomePods, AirPods o Apple Watch e potrebbero essere più propensi a utilizzare un assistente vocale piuttosto che utilizzare l’app Musica sul proprio telefono, tablet o computer.

Il piano prevedeva altri compromessi significativi. Non era possibile per gli utenti di questo piano aggiungere brani alla propria libreria, creare playlist, utilizzare il servizio su dispositivi non Apple o ascoltare audio lossless o Dolby Atmos.

Allo stato attuale, l’opzione standalone di Apple Music più economica è ora il piano studentesco, che costa 5,99 euro al mese e include Apple TV+ senza costi aggiuntivi. In alternativa, puoi optare per l’abbonamento individuale da 10,99 euro al mese (recentemente aumentato) o dividere il costo di un piano familiare da 16,99 euro con i parenti. Altrimenti, puoi iscriverti ad Apple One, che ora parte da 19,95 euro al mese, e ottenere l’accesso a più servizi Apple.

Un’altra alternativa da poter percorrere è quella di affidarsi a un’app open source come ViMusic che per l’ascolto di musica in streaming legata al catalogo di YouTube Music.

