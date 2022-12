La miglior alternativa gratis e open source ai vari Spotify, Apple Music, Amazon Music e YouTube Music

ViMusic è un’applicazione Android open source pensata per offrire accesso all’immenso database musicale di YouTube e permettere l’ascolto in streaming gratuito delle canzoni.

I servizi di streaming musicale hanno rivoluzionato il modo in cui le persone ascoltano la musica. Attraverso un abbonamento mensile (sfortunatamente in aumento su tutta la linea) è possibile accedere a decine di milioni di brani utilizzando servizi come Spotify, Apple Music, Amazon Music e YouTube Music. Tuttavia, le etichette discografiche hanno capito sin da subito che con lo streaming, le fonti di reddito si sarebbero spostate dalla musica in se ai concerti dal vivo. Per questa ragione, hanno tutto l’interesse a pubblicizzare e far ascoltare le canzoni su piattaforme gratuite come YouTube.

Sfruttando questo aspetto, lo sviluppatore vfsfitvnm ha creato l’applicazione ViMusic. In sostanza, si appoggia all’immenso database di YouTube per permettere l’ascolto di “quasi tutti i brani” attraverso un’interfaccia grafica molto piacevole.

Ancora sotto forte sviluppo e soggetta a cambi nell’interfaccia grafica, ViMusic è stata sviluppata da vfsfitvnm ma a contribuire molto ci hanno pensato anche molti utenti che si sono interessati al progetto, dando i propri consigli e le proprie visioni su come l’app si deve evolvere.

Fra le funzioni principali dell’applicazione ViMusic troviamo:

Riproduci (quasi) qualsiasi canzone o video da YouTube Music

Riproduzione in sottofondo

Cache pezzi audio per la riproduzione offline (al momento nessun download ma le canzoni vengono conservate in cache dopo il primo ascolto, così da poter essere riprodotte anche in assenza di connessione)

Cerca brani, album, video di artisti e playlist

Importa playlist

Recupera, visualizza e modifica i testi delle canzoni o i testi sincronizzati

Gestione delle playlist locali

Riordina i brani nella playlist o nella coda

Tema chiaro/scuro/dinamico

Salta il silenzio

Sveglia

Normalizzazione dell’audio

Supporto ad Android Auto

Coda persistente

Download e installazione di ViMusic

Nel caso foste interessati al progetto ViMusic come lo siamo stati noi negli ultimi mesi, l’applicazione è disponibile sia attraverso la pagina ufficiale su Github sia attraverso lo store di F-Droid.