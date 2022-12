In una simmetria emozionante, Samsung aggiorna il Galaxy A13 ad Android 13

In una simmetria di nomi inusuale, gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy A13 5G stanno ricevendo l’aggiornamento ad Android 13 con la versione del firmware A136BXXU2BVK3.

Di tutte le aziende che stanno implementando gli aggiornamenti ad Android 13 sui propri dispositivi in ​​questo momento, Samsung sta mostrando a tutti gli altri come fare le cose, avendo rilasciato il suo aggiornamento One UI 5 basato su Android 13 alla serie di punta Galaxy S22 alla fine del mese scorso. Da allora abbiamo visto gli aggiornamenti arrivare alla serie Galaxy S21 dello scorso anno e ora stanno arrivando sui modelli di fascia bassa e media. A questo proposito, segnaliamo che gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy A13 5G stanno ricevendo l’aggiornamento ad Android 13 con la versione del firmware A136BXXU2BVK3.

Il telefono originariamente è stato spedito con Android 11, rendendo One UI 5 il secondo importante aggiornamento Android nel corso della sua vita. Disponibile in Austria, Croazia, Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Svizzera, Repubblica Ceca e Regno Unito, l’aggiornamento include anche l’ultima patch di sicurezza di novembre.

Questo aggiornamento apporta tutti i brillanti miglioramenti di Android 13 al Galaxy A13, insieme agli aggiornamenti dell’app Fotocamera e agli strumenti di editing di foto/video esclusivi del telefono. Ricorda solo che questo è l’ultimo grande aggiornamento Android che Samsung intende fornire per questo modello: solo patch di sicurezza da qui in avanti.

Non ti sbaglieresti se pensassi che il ritmo di lancio di Samsung sia stato particolarmente rapido con l’aggiornamento One UI 5 ricco di funzionalità, ma la società prevede di superare se stessa quando Android 14 arriverà il prossimo anno. Non vediamo l’ora di vedere cosa c’è in serbo!

