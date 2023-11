Ad ottobre 2023, Android 13 è ora la versione più popolare del sistema operativo, in esecuzione sul 22,4% dei dispositivi là fuori.

I numeri di distribuzione di Android sono deprimenti da guardare. Mettono a nudo il problema della frammentazione della piattaforma nonostante i migliori sforzi di Google. Non c’è da stupirsi che Google non pubblichi più attivamente i numeri di distribuzione di Android e ne abbia reso più difficile la visualizzazione. Le statistiche sono state aggiornate l’ultima volta per il periodo terminato a maggio 2023 e hanno rivelato che Android 11 è rimasta la distribuzione più popolare del sistema operativo, in esecuzione sul 23,1% dei dispositivi. Per fortuna, gli ultimi numeri sono meno deprimenti e dipingono un quadro migliore.

Come notato Mishaal Rahman, Google ha aggiornato le statistiche sulla distribuzione delle versioni Android in Android Studio con i dati raccolti fino al 1 ottobre 2023. Riflettono che Android 13 è ora la versione più popolare del sistema operativo, in esecuzione sul 22,4% dei dispositivi là fuori. Si tratta di un notevole aumento del 7,4% in soli quattro mesi da quando sono stati pubblicati gli ultimi numeri di distribuzione.

Dato che Android 13 è disponibile da poco più di un anno, il tasso di adozione del sistema operativo è impressionante. Ciò è probabilmente dovuto al lancio di più dispositivi con Android 13 e all’aggiornamento di molti smartphone Android economici al sistema operativo. Con Android 14 ora disponibile, tuttavia, il tasso di adozione del sistema operativo potrebbe rallentare.

