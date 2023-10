La Google Camera è un’esclusiva dei dispositivi Pixel ormai da diversi anni e ora è stata rinominata nel Play Store per riflettere meglio questo fatto. “Pixel Camera” è ora il nome dell’app su Google Play.

Se il marchio “Pixel Camera” è familiare, è perché Google lo ha presentato sul palco dell’I/O 2023. A esso si aggiungono Pixel Call Assist, Pixel Speech (registratore) e Pixel Safe (VPN, rilevamento di incidenti stradali, ecc.).

Anche la descrizione presente sul Play Store è stata aggiornata.

Precedente:

Non perdere mai un momento con Google Camera e scatta foto e video fantastici utilizzando funzionalità come Ritratto, Vista notturna e le modalità di stabilizzazione video.

Nuovo:

Non perdere mai un momento con la Pixel Camera completamente riprogettata e scatta foto e video fantastici utilizzando funzionalità come Ritratto, Visione notturna, Time Lapse e Sfocatura cinematografica.

id=com.google.android.GoogleCamera

Google spiega i “Requisiti” in questo modo: “L’ultima versione di Pixel Camera funziona solo su dispositivi Pixel con Android 14 e versioni successive. L’ultima versione di Pixel Camera per Wear OS funziona solo su dispositivi Wear OS 3 (e versioni successive) collegati a telefoni Pixel. Alcune funzionalità non sono disponibili su tutti i dispositivi.”

La versione 9.0 è l’ultima disponibile per Pixel Fold, Tablet e 7 Pro. Pixel 8 e 8 Pro eseguono la versione 9.1 e, come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, dopo 11 anni perdono la funzione Photo Sphere a 360°.

Google utilizza la descrizione sul Play Store per evidenziare le “funzionalità esclusive di Pixel 8 Pro” come l’alta risoluzione da 50 MP e i controlli Pro. Allo stesso modo, gli screenshot utilizzano un Pixel 8 Pro.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che il Face Unlock dei Pixel 8 è una rivoluzione grazie alla capacità di gestire le autenticazioni di livello 3 (app bancarie e Google Pay) nonostante l’assenza di un sensore ToF o 3D.

via