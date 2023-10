I migliori smartwatch 2023 sono ottimi alleati per il fitness. Sono progettati per monitorare i tuoi livelli di attività, registrare i tuoi allenamenti e mostrarti approfondimenti su salute e recupero. Ma fanno anche molto di più e, grazie a numerose offerte smartwatch, sono anche abbastanza economici.

I migliori smartwatch oggi in circolazione si connettono al tuo smartphone, inviando notifiche e persino telefonate al tuo polso, oltre a offrirti un accesso rapido e semplice a una gamma di app per la salute, timer, informazioni meteo e molto altro ancora.

A differenza di quattro o cinque anni fa, ci sono una manciata di aziende che possono essere classificate come scommesse sicure, il che significa che puoi sentirti sicuro sapendo che l’unica cosa tra te e il tuo prossimo smartwatch è ciò per cui vuoi usarlo.

Al di là delle qualità tecniche, i migliori smartwatch 2023 sono anche più economici rispetto a quelli degli anni passati, offrendo maggiori funzionalità a un prezzo più basso (soprattutto in negozi specializzati come Tecnosell).

I migliori smartwatch del 2023 | Top 5

Apple Watch Series 9

Apple ha lavorato duramente per guadagnare elogi dal mondo dell’orologeria, diventando un vero e proprio marchio di orologi attraverso i suoi ultimi orologi. Apple a volte si è riposata sugli allori, ma il Watch 9 rappresenta un vero miglioramento. Fornito con watchOS 10, che potrebbe essere leggermente fastidioso per i pedanti tra noi, offre un altro livello di sofisticatezza e funzionalità di sicurezza migliorate come il rilevamento degli incidenti automobilistici e il rilevamento della temperatura corporea.

Anche la batteria è stata migliorata con una “modalità a basso consumo”, che offre 36 ore di funzionamento di un Apple Watch pur continuando a fornire a chi lo indossa le funzionalità principali dell’orologio (incluso il monitoraggio dell’attività e del sonno, il rilevamento di incidenti/cadute e il rilevamento della temperatura).

Come sempre quando si tratta di Apple Watch, l’unico lato negativo è al compatibilità: funziona solamente con iPhone ma non con gli smartphone Android.

Samsung Galaxy Watch 6

Il Samsung Galaxy Watch 6 migliora molte delle funzionalità del suo predecessore, con un processore e una RAM aggiornati che offrono prestazioni ed efficienza migliorate su tutta la linea e nuove funzionalità per la salute, tra cui un avviso di frequenza cardiaca elevata e il rilevamento delle cadute.

È ben progettato e brilla se abbinato a un telefono Samsung (è comunque compatibile anche con gli altri smartphone Android). La durata della batteria è alla pari con quella dell’Apple Watch, così come anche la qualità del display.

Huawei Watch GT 4

L’Huawei Watch 4 è un eccellente smartwatch tuttofare, adatto agli utenti Android. Il design, i materiali e l’eccellente equilibrio tra funzionalità per la salute e il fitness lo rendono un’offerta davvero valida, anche se il prezzo lo rende un’opzione costosa.

Huawei non riesce ancora a eguagliare Apple o Google in termini di app ed ecosistema di servizi con il suo HarmonyOS, ma per il resto c’è molto da apprezzare nel Watch 4.

Da segnalare la precisione estremamente elevata della suite di monitoraggio dell’attività fisica, con un GPS accurato e un sensore di battito cardiaco in pari con quello delle fasce cardio.

Google Pixel Watch

Era solo questione di tempo prima che Google si cimentasse nel mercato dei dispositivi indossabili, e il suo primo tentativo è promettente. Il design pone il Pixel Watch immediatamente al di sopra della maggior parte della concorrenza, con un profilo elegante e bello che si adatterebbe a qualsiasi polso.

Dopo anni di attesa, i seguaci di Google saranno cautamente ottimisti riguardo alla prima incursione del colosso della tecnologia negli smartwatch, con un orologio forte e coerente che fa bene l’essenziale e riflette il fratello smartphone nella sua sofisticatezza.

Un avvertimento: l’orologio Pixel estende il suo utilizzo ad altri telefoni e sistemi Android, ma non è compatibile con Apple.

Ciò che ottieni, tuttavia, sono tutte le parti migliori di Fitbit che Google ha acquisito di recente, apportando alcune credenziali intelligenti immediate di fascia alta. È un orologio piccolo ed elegante per coloro che hanno investito nell’infrastruttura di Google e una scelta sensata per gli utenti Android.

TicWatch 5 Pro

Il TicWatch Pro 5 è un eccellente smartwatch con Wear OS e un’eccezionale alternativa al Pixel Watch.

Ha molto da offrire. Per prima cosa, utilizza il potente processore Snapdragon W5+ Gen1, quindi le prestazioni sono ottime. Offre inoltre fino a 80 ore di durata della batteria e metriche di monitoraggio del fitness molto accurate. Sembra fantastico anche al polso. Con alluminio serie 7000 e nylon ad alta resistenza con fibra di vetro, è anche molto resistente per coloro che decidono di portarlo sui sentieri più accidentati.