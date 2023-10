Google ha confermato che la nuova serie Pixel 8 supporterà presto l’audio lossless tramite USB-C, ma quella stessa porta non può (ufficialmente) essere utilizzata per l’uscita video.

Nell’AMA Reddit della scorsa settimana per Android 14, Dave Burke di Google ha confermato direttamente che la serie Pixel 8 supporta effettivamente l’uscita audio lossless su USB-C. O almeno lo farà. Android 14 è ciò che apre le porte all’uscita audio senza perdite a livello software, ma Pixel 8, Pixel 8 Pro e altri dispositivi che desiderano supportare una qualità audio superiore dovranno aggiungere supporto nei rispettivi livelli di astrazione hardware.

Burke nota:

Un altro trucco su USB-C previsto per la serie Pixel 8 era l’uscita video su USB-C, che avrebbe consentito al telefono di pilotare un monitor collegato. Si diceva che ciò accadesse contemporaneamente, ma non è arrivato al prodotto finale.

Tuttavia, a livello hardware, è supportato.

Utilizzando un metodo condiviso per la prima volta da Mishaal Rahman, @mile_freak07 è riuscito a ottenere l’output video tramite USB-C su un Pixel 8 Pro. Ha poi condiviso anche un modulo Magisk che può abilitarlo rapidamente su altri dispositivi Pixel 8, anche se sarà necessario disporre di un dispositivo con permessi di root. L’opzione sembra funzionare sia sul software stabile esistente, sia sulla versione beta QPR1 di Android 14.

New day, new Pixel 8 news.

But this time it´s really great news for a lot of people I suppose.

I was able to get display output over USB-C working on my Pixel 8 Pro by enabling the prop mentioned by @MishaalRahman in the quoted tweet. https://t.co/rqwfDhCCHw pic.twitter.com/34rzXk5az6

— Mile (@mile_freak07) October 15, 2023