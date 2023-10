Nonostante le notizie secondo cui il progetto sarebbe stato annullato, il lavoro sugli occhiali per realtà aumentata “Iris” di Google potrebbe essere ripreso, sulla base di tracce di codice scovate nell’ultima versione dell’app mobile Google.

A giugno, è stato riferito che Google aveva interrotto il lavoro su Iris, il suo progetto di occhiali AR che cercava di basarsi sulla tecnologia acquisita da North. Al suo posto, l’azienda si sarebbe concentrata nel fornire supporto ad altre aziende che volevano usare Android come base per i loro smartglass.

Una prima versione degli smartglass Iris era stata presentata al Google I/O dello scorso anno sotto forma di occhiali per la traduzione dal vivo, mentre uno sforzo correlato ha utilizzato i telefoni Pixel più recenti per abilitare app ed esperienze più complesse sul Glass Enterprise Edition 2 (ora fuori produzione).

Sebbene l’annullamento sia stato deludente, la porta è stata lasciata aperta per la ripresa dei lavori, con diversi Googler che all’epoca avevano detto a Business Insider che il lavoro su Iris avrebbe potuto ancora essere rinnovato in un secondo momento. Report più recenti di agosto suggerivano che Iris e l’idea degli occhiali intelligenti AR fossero stati presentati agli OEM, incluso Samsung, per una finestra di rilascio prevista nel 2025.

A giudicare dall’ultimo aggiornamento beta dell’app Google su Android, sembra che gli sforzi siano effettivamente ripresi. Una nuova stringa nell’app, etichettata esplicitamente “iris“, spiega che, invece di dire “Ehi Google”, il modo migliore per invocare l’Assistente Google è premere a lungo sulla tempia destra.

<string name=”assistant_bisto_oobe_iris_finish_setup_description_no_hotword”>Just touch & hold the right temple to talk to your Assistant.</string>

Prima che venisse annuniciato la (non) fine del progetto, sembrava che i prossimi occhiali AR di Google avrebbero preso molti spunti dai Focals di North, probabilmente incluso l’uso di controlli ad anello per interagire con il software. Qui vediamo che un tale anello verrebbe integrato da altri gesti tattili per cose come Assistant.

Da quello che possiamo dire, Iris avrà un bel po’ di integrazione con l’Assistente Google (e, di conseguenza, con Assistant with Bard). Alcuni codici indicano l’utilizzo degli occhiali intelligenti per le azioni comuni dell’Assistente come chiamare gli amici e impostare i timer.

