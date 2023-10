YouTube sta lanciando un sacco di nuove funzionalità e aggiornamenti di design, tre dozzine in totale. Alcuni di questi strumenti sono per la Web App, mentre altri sono per l’app per smartphone e il software per smart TV. Queste funzionalità non cambiano le regole del gioco da sole, ma contribuiscono a migliorare l’esperienza utente. Esaminiamo alcuni di quelli più interessanti.

Le novità di YouTube nel 2023

Ora è più semplice velocizzare i video per coloro che non ne hanno mai abbastanza di clip podcast davvero veloci. Tieni semplicemente il dito premuto sul video e la velocità di riproduzione aumenterà automaticamente a 2x. Questa funzione è utile anche per cercare una parte rilevante di un video, oltre alla riproduzione rapida. Lo strumento è disponibile su Web, tablet e dispositivi mobili.

L’app mobile sta ottenendo miniature di anteprima più grandi per facilitare la navigazione. C’è anche un nuovo componente di feedback tattile che vibra quando passi il mouse sopra il punto di partenza originale, così non perderai mai la posizione. Ciò sarà utile quando si sfogliano i video con il dito su uno smartphone o un tablet, poiché il modo attuale per farlo non è esattamente accurato.

Uno degli aggiornamenti più utili qui è un nuovo strumento per la schermata di blocco per evitare interruzioni accidentali mentre guardi contenuti sul tuo telefono o tablet. Questo dovrebbe essere estremamente utile per coloro a cui piace fare passeggiate o esercitarsi mentre ascoltano YouTube, poiché gli spintoni in genere interrompono ciò che è sullo schermo. In altre parole, il tuo video di meditazione silenziosa non passerà accidentalmente a un ragazzo che fa un’assolo di chitarra, in una borsa o in una borsetta.

Parlando assoli di chitarra, l’azienda ha finalmente aggiunto una funzione di volume stabile, che garantisce che il volume relativo dei video non oscilli troppo. Questo strumento si attiva automaticamente una volta installato l’aggiornamento dell’app mobile.

Anche l’umile scheda della libreria è stata aggiornata. Ora si chiama “Tu” e trasmette un po’ più di dati rispetto a prima. Avrai accesso a video guardati in precedenza, playlist, download e acquisti, tutto da un unico posto. Ancora una volta, questa modifica influisce sull’app sia sul Web che sui dispositivi mobili.

Il resto degli aggiornamenti sono legati al design, con segnali visivi sullo schermo che appaiono quando i creatori ti chiedono di iscriverti completi di scintillii che aumentano la dopamina quando finalmente “schiacci quel pulsante Mi piace”. C’è anche una nuova animazione che segue il conteggio delle visualizzazioni e dei Mi piace durante le prime 24 ore di un video. Alcuni elementi di design si estendono all’app Smart TV, incluso un nuovo menu verticale, capitoli video, una sezione descrittiva scorrevole e altro ancora.

L’ultimo aggiornamento di YouTube è un rilascio a più livelli e la società afferma che potrebbero passare alcune settimane prima che raggiunga tutti gli utenti in tutto il mondo. La popolare piattaforma di streaming afferma che sono imminenti ulteriori funzionalità, inclusa una riprogettazione dell’app YouTube Kids.

YouTube cambia costantemente le sue funzionalità principali. L’anno scorso ha introdotto un’opzione di riproduzione 1080p Premium migliorata per gli utenti web e l’azienda ha persino annunciato una serie di strumenti di creazione potenziati dall’intelligenza artificiale, tra gli altri aggiornamenti.

Evolvi o muori, giusto? Dopotutto, il panorama dei social media è attualmente nel mezzo di una sorta di cambiamento epocale.

