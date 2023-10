Amazon ha alcuni grandi progetti per il suo programma di consegna con drone, inclusa un’espansione internazionale nel Regno Unito e in Italia nel 2024 (un po’ come Amazon Luna). L’azienda mira inoltre ad avviare operazioni con droni in una terza città degli Stati Uniti il prossimo anno, seguendo gli sforzi esistenti a College Station, in Texas (dove ha appena iniziato a offrire la consegna di farmaci su prescrizione tramite drone) e Lockeford, in California.

Le consegne con droni nel Regno Unito e in Italia inizieranno in un’area ben definita prima di espandersi in più località nel tempo. Amazon afferma che annuncerà le località specifiche per l’espansione negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Italia nei prossimi mesi.

Inoltre, Amazon integrerà il programma Prime Air nella sua rete di consegna. Negli Stati Uniti, i droni esauriranno alcuni siti di consegna in giornata. Basando i droni in quelle località e nei suoi centri logistici più grandi nel Regno Unito e in Italia, Amazon afferma che i clienti possono scegliere tra una gamma più ampia di articoli per le consegne con droni. Fino ad ora, Amazon ha utilizzato centri di consegna dedicati nelle sue prime due sedi Prime Air.

Quando l’opzione è disponibile nella loro zona e acquistano un articolo idoneo che pesa meno di cinque chili, i clienti Amazon possono scegliere di ricevere il prodotto tramite drone. Migliaia di articoli possono essere consegnati con i droni, tra cui forniture per ufficio e tecnologia, prodotti per la casa e articoli di bellezza. L’azienda sottolinea che, da quasi un anno, utilizza i droni per consegnare articoli ai clienti nelle sue prime due sedi Prime Air in un’ora o meno.

I rapporti dell’inizio di quest’anno suggerivano che Prime Air avesse avuto un inizio molto lento, consegnando solo a una manciata di case nelle prime settimane di attività in Texas e California (il programma è stato duramente colpito dai licenziamenti anche in quel periodo).

Si dice che la burocrazia normativa sia stata una delle ragioni principali del debutto poco brillante. A tal fine, Amazon afferma di aver “lavorato a stretto contatto con i regolatori e i governi di tutto il mondo per espandere la consegna dei droni.