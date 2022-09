WhatsApp lancia la funzione Call Links | Novità

Gli sviluppatori di WhatsApp sono sempre alla ricerca di novità che possano migliorare le funzionalità della piattaforma di messaggistica, così come la semplicità di utilizzo. L’ultima novità che è stata annunciata per WhatsApp si chiama Call Links.

Planning a call with long-distance friends? Need to chat live last minute? Now you can create and send a call link to anyone on WhatsApp, even if they’re not in your contacts 🔗 Add the link to an invite or send in a chat, now planning and joining calls is easier than ever. — WhatsApp (@WhatsApp) September 26, 2022

I Call Links (letteralmente i collegamenti alle chiamate) consentiranno agli utenti di inviare un link per avviare una chiamata audio o video o per partecipare a una già in corso. Ciò renderà la vita molto più semplice, con gli utenti in grado di inviare link a coloro che non fanno parte del loro elenco di contatti, consentendogli di partecipare alla conversazione senza troppi problemi.

Nonostante l’annuncio di queste ore del capo di WhatsApp, Will Cathcart, la funzione inizierà a essere lanciata sul finire della settimana. Sfortunatamente, non ci sono stati chiarimenti sul fatto che questo sarà per gli utenti Android o iOS o per entrambi. Inoltre, non c’erano nemmeno dettagli su come utilizzare la funzione.

📞 Excited to introduce Call Links on @WhatsApp so you can easily start or join a call using just a link. Available for both audio and video calls starting this week. pic.twitter.com/SfSJMlMYEm — Will Cathcart (@wcathcart) September 26, 2022

In un annuncio separato, il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha annunciato tramite Facebook che WhatsApp avrebbe iniziato a testare le videochiamate crittografate con un massimo di 32 utenti.

Mentre Call Links sarà una novità per gli utenti di WhatsApp, funzionalità simili sono state implementate in altre app di messaggistica e conferenza come Google Meet, Microsoft Teams, Zoom e pochi altri, e funziona abbastanza bene.

WhatsApp è stato piuttosto impegnato ultimamente, implementando nuove funzionalità anche nella sua versione beta. La modalità Companion è stata recentemente introdotta per gli utenti che eseguono la versione beta di Android, consentendo loro di collegare un tablet Android a un account esistente utilizzando un codice QR. Sfortunatamente, la modalità Companion, nella sua forma attuale, non consente il collegamento a uno smartphone secondario.

Una recente versione beta ha anche fornito supporto per le chiamate vocali agli smartwatch Wear OS 3 e ha debuttato una nuova funzionalità chiamata Community, che offre a grandi organizzazioni o gruppi un modo migliore per comunicare.

