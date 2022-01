Samsung Galaxy S21 FE ufficiale: specifiche e prezzo ITA

Dopo quasi un anno di fughe di notizie, render e persino voci di cancellazione, Samsung sta usando il CES 2022 come l’occasione perfetta per svelare finalmente il Galaxy S21 FE. Anche se potrebbe sembrare un po’ obsoleto – dopotutto siamo a poche settimane dal lancio del Galaxy S22 – l’ultimo dispositivo dell’azienda combina prestazioni di punta con un prezzo “accessibile”. Per alcuni acquirenti, questo potrebbe essere sufficiente per renderlo più allettante della serie di smartphone di nuova generazione che Samsung si appresta a lanciare.

Rispetto al resto della serie S21, il Samsung Galaxy S21 FE assomiglia maggiormente al modello standard. Sebbene abbia misure leggermente più grandi – 6,4 pollici contro 6,2 – è ancora dotato di un display AMOLED FHD+ a 120 Hz con bordi piatti e un foro per la fotocamera frontale. Il retro utilizza la stessa plastica premium vista l’ultima volta sull’S21 e, sebbene la società abbia intenzione di abbandonare questo materiale con la sua prossima versione in favore del vetro, pensiamo ancora che sia una scelta errata per uno smartphone di questa fascia di prezzo.

Dal punto di vista del design, Samsung ha mantenuto un aspetto che si abbina al resto dei modelli dell’anno scorso, incluso quel caratteristico inizio laterale del comparto fotografico che sgorga direttamente dal bordo. Ci sono quattro nuove colorazioni tra cui scegliere: Graphite, White, Lavender e Olive. Se avete provato i Galaxy Buds2, tutte e quattro le opzioni dovrebbero sembrare abbastanza familiari.

Galaxy S21 FE specs SoC “5nm 64-bit Octa-Core” — Exynos 2100 Display 6.4″ FHD+ OLED 120Hz RAM 6-8GB Storage 128-256GB Batteria 4,500mAh battery, 25W ricarica rapida cablata, 15W wireless Fotocamere 12MP f/.1.8 principale, 12MP f/2,2 ultra-wide, 8MP f/2.4 telephoto (fino a “30x space zoom”), 32MP f/2.2 selfie Software OneUI 4.0 (Android 12) Dimensioni 74.5 x 155.7 x 7.9mm, 177g Extra IP68, sensore di impronte ottico in-display, no jack audio Colorazioni White, graphite, olive, lavender Prezzo 769 euro

All’interno del telefono, Samsung utilizza lo stesso processore octa-core a 64 bit a 5 nm della serie S21, anche se la CPU dipenderà ancora dalla tua regione. Negli Stati Uniti, è lo Snapdragon 888 di Qualcomm mentre in Europa arriva la versione con il chipset Exynos 2100.

Per quanto riguarda i prezzi, il Samsung Galaxy S21 FE viene proposto a 769,90 euro. Un prezzo decisamente salto, soprattutto se si considera che la versione standard di Galaxy S21 la si trova a un prezzo inferiore.