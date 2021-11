Samsung Galaxy S21 FE potrebbe essere annunciato al CES 2022

Il Samsung Galaxy S21 FE è uno smartphone che, seppur non ancora ufficiale, sappiamo essere stato tempestato di dubbi da parte di Samsung stessa. Dai problemi di approvvigionamento dei chip alla decisione di rimandarlo per destinare parte della sua componentistica ad altri progetti, sembrava che il Samsung Galaxy S21 FE non dovesse mai arrivare sul mercato. E invece, una nuova indiscrezione riporta la sua possibile presentazione al CES 2022.

Il CES 2022 si svolgerà dal 5 al 7 gennaio a Las Vegas e la scelta di Samsung di presentare il Galaxy S21 FE in tale occasione potrebbe essere dettata da un paio di fattori:

Al CES 2022 l’attenzione maggiore sarà rivolta, proprio come ogni anno, alle Smart TV e alla Smart Home, il che consentirebbe a Samsung di presentare lo smartphone senza troppe fanfare e non attirare l’attenzione sul numero di scorte limitate di cui è provvista.

Allo stesso modo, la presentazione al CES 2022 permetterebbe di dedicare il proprio evento Unpacked alla sola serie Galaxy S22, focalizzando l’attenzione di tutti verso tali smartphone.

Il Galaxy S21 FE, a nostro avviso, sembra un progetto iniziato bene ma finito male. Tra l’altro, proprio a causa delle scorte molto limitate, è probabile che la sua vendita venga limitata ad alcuni mercati specifici come gli USA.

Ad ogni modo, in attesa di avere la conferma ufficiale legata alla presenza del Samsung Galaxy S21 FE presso il CES 2022, vi vogliamo ricordare che Samsung ha confermato il supporto al ray-tracing sull’Exynos 2200 con GPU AMD, ovvero il SoC che equipaggerà la serie di smartphone Galaxy S22 europei (le versione USA dovrebbero usare lo Snapdragon 898).

