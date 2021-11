Android 12 disponibile su OnePlus 5T, 8T e OnePlus Nord via Custom ROM

A distanza di un paio di settimane da quando la community di sviluppatori indipendenti ha compilato una Custom ROM basata su Android 12 per OnePlus 5, adesso anche OnePlus 5T, OnePlus 8T e OnePlus Nord hanno ricevuto il supporto da questo genere di Custom ROM.

Segnaliamo che il SELinux è impostato in “Permissive”, il che significa che la sicurezza del boot e dello smartphone in generale non è a ottimi livelli. Per conoscere nel dettaglio il ruolo del SELinux, vi rimandiamo alla nostra guida di approfondimento.

Download e installazione di Android 12 su smartphone OnePlus

Per installare la ROM basata su Android 12 sul vostro smartphone OnePlus, vi servono il bootloader sbloccato e una recovery custom come la TWRP (cose che vanno ad invalidare la garanzia legale del produttore). Se avete questi requisiti, la guida passo passo all’installazione la trovate qui di seguito:

Effettuare un Nandroid backup in caso di eventuali problemi (la nostra guida passo passo)

Scaricare le ROM in formato .zip (OnePlus 5T | OnePlus 8T | OnePlus Nord)

Riavviare lo smartphone in modalità recovery (tasto di accensione più tasto volume su)

Effettuare il wipe di dalvik, cache, data e system

Flashare la ROM

Riavviare (il primo avvio potrebbe richiedere più tempo)

Segnaliamo che sugli smartphone OnePlus, già anche lo sblocco del bootloader e l’ottenimento dei permessi di root invalida la garanzia legale, per cui fate ben attenzione quando decidete di effettuare il flash di una Custom ROM.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che Google ha annunciato ufficialmente Android 12L, versione speciale pensata per adattarsi al meglio su tablet, smartphone flessibili e laptop.