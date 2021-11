Adobe Lightroom si aggiorna su Android con l’aggiunta di nuove funzioni basate sull’IA

Lightroom, l’app di fotoritocco facile da usare ma altamente avanzata del gigante del software Adobe, sta ottenendo alcune nuove entusiasmanti funzionalità potenziate dall’intelligenza artificiale e dal machine learning con il suo ultimo aggiornamento su Android. Fa tutto parte di uno sforzo per “revisionare” gli strumenti di regolazione selettiva dell’app sfruttando al contempo la fiorente comunità di utenti.

Nella nuova versione di Adobe Lightroom, c’è un nuovissimo pulsante di mascheramento che offre agli utenti la possibilità di creare più maschere, incluse quelle per Colore e Luminanza. Questo permetterà di applicarle, in maniera automatica, con un semplice tap.

L’ultima versione di Lightroom è inoltre dotata di uno strumento basato sull’intelligenza artificiale che può selezionare automaticamente il soggetto o il cielo nelle foto in modo che un utente possa applicarvi facilmente le modifiche necessarie. Va notato che questa funzione richiede che i dispositivi abbiano un minimo di 6 GB di RAM.

Se questo miglioramento basato sull’intelligenza artificiale funziona come previsto, dovrebbe fare molto per ridurre il tempo necessario per modificare determinati tipi di foto, in particolare quelle con un bel paesaggio sullo sfondo. Secondo Adobe, queste funzionalità sono “rivoluzionari”, specialmente per gli utenti di smartphone con schermi più piccoli.

In questo aggiornamento sono inclusi anche un totale di oltre 75 nuovi preset premium realizzati a mano, oltre a un nuovo motore di raccomandazione AI che suggerisce i migliori basandosi su quelli utilizzati dalla community di Lightroom.

Il changeloig completo recita:

Maschera: Selettive è ora Maschera, con cui potete usare più strumenti per creare selezioni complesse; include le maschere di Colore e Luminanza

Selezione Soggetto e Cielo: L’IA seleziona il soggetto o cielo di una foto da modificare; Richiede 6GB RAM

Predefiniti consigliati: In base alla foto, l’IA suggerisce dei predefiniti dalla community

Predefiniti Premium: 75+ nuovi predefiniti

Migliori prestazioni della Libreria: Caricare e interagire con la Libreria è ora più veloce

Per procedere al download, qui di seguito vi lasciamo il nostro app box:

VIA